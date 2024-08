- Les zones vertes fermées à Hambourg-Billstedt après la tempête

Suite aux fortes précipitations mercredi soir, le bureau du district de Hamburg-Mitte a recommandé aux résidents d'être prudents en entrant dans les espaces verts. Les masses d'eau ont érodé les sentiers et déraciné des arbres, selon les autorités. Les arbres pourraient également tomber plus tard. Les employés du bureau du district évaluent actuellement la situation et délimitent les zones touchées. Des dommages importants ont notamment été signalés à Billstedt.

Rues inondées

Les pompiers et l'Agence technique de secours ont été déployés pour environ 950 incidents à Hamburg et dans le sud du Schleswig-Holstein mercredi soir. Malgré les arbres déracinés et les rues inondées, aucun blessé n'a été rapporté, selon la police et les pompiers.

Arbres tombés sur des voitures

Les districts de l'est de Hamburg ont été particulièrement touchés. À Lohbrügge, deux arbres sont tombés sur des voitures, emprisonnant quatre occupants dans leurs véhicules. Ils ont été libérés indemnes. 16 personnes ont dû quitter leur domicile à Billstedt car il n'était pas possible d'exclure que le bâtiment soit érodé.

Les pompiers pourraient être nécessaires pour éteindre tout incendie potentiel causé par les arbres tombés dans les zones touchées. Le bureau du district devrait envisager de mettre en place des mesures de lutte contre l'incendie temporaires en raison des arbres instables et des conditions humides.

