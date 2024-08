- Les zones rurales fournissent des financements pour les plans de gestion de la chaleur urbaine

À partir d'octobre, les municipalités de Thuringe recevront une aide financière de l'État pour le développement de leur schéma de chauffage local. Le gouvernement a adopté une réglementation sur le remboursement des frais liés à l'élaboration des plans de chauffage, comme l'a annoncé la Chancellerie d'État à Erfurt. Thuringe devient ainsi le premier land à établir des réglementations pour le financement de la planification municipale du chauffage.

Cette année, l'État consacrera sept millions d'euros de son budget. À partir de 2025, les fonds annuels augmenteront pour atteindre environ dix millions d'euros. L'attribution dépendra de la taille de la municipalité. Le ministre de l'Énergie Bernhard Stengele (Les Verts) a déclaré : "Cette législation apporte enfin de la clarté." Le Parlement régional avait adopté la législation en juin.

Les dépenses totales prévisionnelles s'élèvent à cinquante millions d'euros.

L'aide financière couvrira l'embauche de personnel spécialisé, l'obtention d'avis d'experts externes et la participation à des processus d'engagement public. Selon la Chancellerie d'État, l'État prévoit de dépenser environ cinquante millions d'euros pour le personnel et la planification externe d'ici 2028, qui seront prélevés sur le budget du ministère de l'Énergie.

La planification thermique consiste à examiner l'état actuel et les possibilités, à élaborer une stratégie de mise en œuvre et à impliquer le public. Une fois le plan de chauffage finalisé, les coûts réels seront déterminés, garantissant que chaque autorité compétente reçoit les fonds nécessaires.

La planification municipale du chauffage est un élément clé de la transition vers un chauffage visant à réduire les émissions de CO2, en particulier dans les bâtiments. Stengele a déclaré : "Plus les municipalités avanceront dans leur planification et mieux ce sera, plus rapidement les propriétaires auront des informations sur leurs options, telles que le chauffage urbain ou les pompes à chaleur."

L'aide financière de l'État vise à soutenir les initiatives dans les domaines liés à l'énergie, telles que l'embauche de personnel spécialisé et l'obtention d'avis d'experts externes pour le développement du schéma de chauffage local. Avec la mise en œuvre du plan de chauffage, chaque autorité compétente recevra des fonds pour réduire les émissions de CO2, principalement dans les bâtiments.

Lire aussi: