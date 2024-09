Les Yankees et les Dodgers remportent le titre de division, les White Sox ne sont pas à la hauteur.

Les New York Yankees ont été portés par les exploits d'Aaron Judge, qui a envoyé une balle de deux points par-dessus la clôture dans la septième manche pour son cinquième coup de circuit consécutif face aux Baltimore Orioles. Cela le place à un match seulement de rejoindre un club fermé de joueurs ayant réalisé cet exploit au cours de la dernière décennie. Si Judge parvient à marquer un autre coup de circuit vendredi contre les Pittsburgh Pirates, il rejoindra Joey Votto, Mike Trout et Rafael Devers, qui sont les seuls joueurs à avoir accompli cela au cours de l'ère moderne.

Le coup de circuit de Judge a porté son total saisonnier à 58, ce qui le place en tête de la MLB et en fait le deuxième Yankee à atteindre ce chiffre en moins de deux semaines. Giancarlo Stanton avait 59 coups de circuit en 2017 en tant que membre des Miami Marlins, et Judge lui-même détient le record de l'AL avec 62 coups de circuit en 2022. Stanton a également eu un excellent match, marquant quatre points et portant son total saisonnier à 27 coups de circuit.

La victoire 10-1 des Yankees jeudi marque la 14e fois cette saison que Judge et Stanton ont marqué des coups de circuit lors du même match, égalant le record du franchise établi par Mickey Mantle et Roger Maris en 1961.

Le match était serré au début, les Yankees marquant leurs premiers points dans la deuxième manche sur un coup sûr solitaire de Stanton. Cependant, les choses ont commencé à mal tourner pour les Orioles dans la sixième manche lorsque Corbin Burnes a été remplacé par Yennier Cano, qui a immédiatement accordé une passe gratuite à Austin Wells, permettant aux Yankees de prendre une avance de 3-2. Stanton a suivi en marquant trois points de plus avec un double, puis Anthony Rizzo a ajouté deux points avec un coup sûr en ligne, portant le score à 7-0.

Dans la septième manche, Judge a étendu l'avance des Yankees avec un autre coup de circuit, et Alexander Verdugo a ajouté un point avec un coup sûr solitaire dans la huitième. Emmanuel Rivera a finalement marqué pour les Orioles avec un sacrifice-fou dans la neuvième manche, mais il était trop tard.

Avec leur victoire sur les Orioles, les Yankees ont décroché une place en barrage de division et l'avantage du terrain dans la série éliminatoire de la Ligue américaine.

"Rater la cible l'année dernière fait mal", a déclaré Judge selon l'Associated Press. "C'est douloureux comme n'importe quelle autre année où vous ne gagnez pas la Série mondiale, mais celle-ci a un peu plus fait mal. Nous voulions faire une déclaration, revenir ici et nous mettre en bonne position pour les séries éliminatoires."

Partout ailleurs, les Los Angeles Dodgers ont remporté leur 11e titre de la division Ouest de la Ligue nationale en 12 saisons avec une victoire difficile 7-2 sur les San Diego Padres. Les Dodgers, qui ont dépensé plus d'un milliard de dollars en contrats lors de l'intersaison et ont été confrontés à de nombreux blessés, étaient considérés comme favoris pour gagner la division avant la saison, mais ont dû surmonter de nombreux obstacles pour y parvenir.

"Ils sont tous doux, mais je vous dirai, avec ce que nous avons traversé cette année, celui-ci a un goût un peu plus sucré", a déclaré le manager des Dodgers, Dave Roberts, selon MLB.com. "Je suis simplement fier de ces gars, de la manière dont ils ont combattu l'adversité, sont restés ensemble et ont trouvé un moyen de gagner cette division à nouveau. Cela a été difficile; nous l'avons mérité."

Les Dodgers étaient menés 2-0 dans la septième manche avant de revenir avec un coup de circuit de deux points de Will Smith et un simple avec point de Shohei Ohtani. Mookie Betts a ensuite ajouté deux points avec un simple avec deux points, et Andy Pages a marqué les deux derniers points avec un coup de circuit de deux points dans la huitième.

Il s'agira de la première apparition en séries éliminatoires pour Ohtani en sept saisons, et il était heureux d'en faire partie. "Je suis vraiment heureux", a-t-il déclaré par l'intermédiaire de son interprète, Will Ireton, selon MLB.com. "Aujourd'hui, je suis venu au stade vraiment wanting to clinch, et je suis heureux que nous l'ayons fait aujourd'hui. Cette série était quelque chose de spécial. C'était quelque chose qui se démarquait pour moi cette année. Obviamente, pouvoir la remporter est la raison pour laquelle je suis ici (avec les Dodgers)."

Enfin, les Chicago White Sox ont évité de battre le record moderne de la MLB pour le plus grand nombre de défaites en une saison avec leur victoire 7-0 sur les Los Angeles Angels. Les White Sox étaient à égalité avec les New York Mets de l'expansion 1962 pour le plus grand nombre de défaites dans l'histoire moderne de la MLB, mais une solide performance du lanceur partant Chris Flexen et une remontée domin

