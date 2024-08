Les Yankees de New York se tiennent aux côtés d'Aaron Judge en réponse aux allégations soulevées par un entraîneur des Little League World Series.

Le mardi, les Yankees ont loué Judge en tant que représentant exemplaire de notre sport, déclarant qu'un entraîneur de Little League pourrait tirer profit de son apprentissage. Leur déclaration disait : "C'est une personne digne d'être célébrée - pas seulement pour ses talents sur le terrain, mais pour son engagement à avoir un impact positif sur ceux qui l'admirent."

L'équipe des Yankees a passé la journée à Williamsport à interagir avec autant d'enfants de Little League que possible avant le match contre les Tigers. La déclaration a poursuivi : "Nos joueurs ont volontairement investi leur temps et leur attention dans les nombreux enfants qui les ont rejoints tout au long de leur séjour à Williamsport, de leur arrivée jusqu'à la fin de la soirée."

Il a été mentionné que les Yankees n'avaient pas organisé l'emploi du temps le dimanche, et leurs joueurs ont volontairement passé du temps avec l'équipe de Staten Island avant le match contre les Tigers.

Selon le Staten Island Advance, l'entraîneur de Little League Bob Laterza a critiqué Judge pour avoir prétendument ignoré son équipe avant et pendant le match des Yankees contre les Tigers à Williamsport, en Pennsylvanie, le dimanche. Laterza a déclaré : "Pourquoi ne pas se retourner ou faire un signe à New York et aux enfants qui vous considèrent comme un héros ? Ce sont eux qui vous paient."

La Série mondiale de Little League rassemble chaque année les meilleures équipes de Little League américaines et internationales à Williamsport, en Pennsylvanie. Les gagnants des catégories américaines et internationales s'affrontent dans le match de championnat prévu pour le 25 août. La MLB Little League World Classic favorise le développement du baseball jeunesse en offrant aux jeunes joueurs l'opportunité d'interagir avec des stars de la Ligue majeure de baseball.

Judge et le manager des Yankees Aaron Boone ont tous deux refusé de commenter les allégations, Judge déclarant : "Je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est à propos des enfants - c'est de cela qu'il s'agit." Boone a également refusé de répondre, estimant que cela n'en valait pas la peine.

Les Yankees ont déclaré : "Nos joueurs étaient indéniablement dédiés à créer une expérience inoubliable pour les jeunes joueurs de baseball et leurs familles du monde entier, faisant de l'événement ce qu'il était censé être." Boone a également loué Judge, déclarant : "Aaron Judge est l'un des meilleurs lorsqu'il s'agit d'interagir avec tout le monde."

L'équipe de Little League South Shore a été éliminée de la Série mondiale de Little League le mardi. La MLB Little League Classic a commencé en 2017 et est organisée chaque année au Journey Bank Ballpark au Historic Bowman Field, les New York Mets et les Seattle Mariners étant prévus pour concourir en 2025. La MLB a noté que le match aide les joueurs à montrer leur engagement à développer le jeu au niveau jeunesse et à interagir avec les jeunes fans.

Après avoir loué Judge pour ses qualités sur et en dehors du terrain, les Yankees ont suggéré qu'un entraîneur de Little League pourrait apprendre de son fair-play. Dans un effort pour inspirer la jeunesse, Judge et ses coéquipiers ont passé du temps avec l'équipe de Little League de Staten Island avant leur match contre les Tigers.

