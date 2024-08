Les Yankees de New York se tiennent aux côtés d'Aaron Judge en réponse aux allégations soulevées par un entraîneur de la Ligue des petits.

Bob Laterza, le manager de l'équipe de la Little League de la rive sud, a exprimé sa déception que Judge n'ait pas reconnu son équipe avant et pendant le match des Yankees contre les Tigers de Détroit dimanche dernier, selon le Staten Island Advance.

Plus tôt cette semaine, Laterza a déclaré : "Peut-être pourriez-vous vous retourner ou faire un signe à New York et aux enfants qui vous idolâtrent en tant que héros. Ce sont eux qui financent votre salaire."

En réponse, les Yankees ont loué Judge comme étant "l'un des plus grands ambassadeurs de notre sport" et ont suggéré que Laterza pourrait apprendre deux ou trois choses de lui.

Le communiqué des Yankees poursuit en déclarant : "Il est un modèle à célébrer – pas seulement pour ses compétences et ses réalisations sur le terrain, mais pour son engagement du cœur à avoir un impact positif sur ceux qui le regardent."

L'ensemble de l'équipe des Yankees a passé du temps à échanger avec les jeunes de la Little League avant le match à Williamsport, en Pennsylvanie, y compris l'équipe de Staten Island. Les Yankees ont félicité leurs joueurs pour leur enthousiasme envers les centaines d'enfants qui les ont accompagnés de leur arrivée à Williamsport jusqu'à la fin de la soirée.

Judge et le manager Aaron Boone ont tous deux refusé de commenter les remarques de Laterza lorsque le Associated Press les a interrogés mercredi.

"Je n'ai pas de réponse à cela", a déclaré Judge. "Je ne vais pas lui donner de réponse parce que c'est pour les enfants. C'est de cela qu'il s'agit."

Boone a fait écho aux sentiments de Judge, déclarant qu'il ne voulait pas dignifier les commentaires d'une réponse, en déclarant au Associated Press qu'"Aaron Judge est le meilleur de tous."

L'équipe de la Little League de la rive sud a été éliminée de la Little League World Series mardi.

La Little League World Series rassemble chaque année les meilleures équipes de Little League américaines et internationales à Williamsport. Le vainqueur de la bracket américaine affrontera le vainqueur de la bracket internationale lors du match de championnat prévu pour le 25 août. La MLB Little League World Classic, qui a débuté en 2017 et se tient chaque année au Journey Bank Ballpark au Historic Bowman Field, soutient le développement du baseball jeunesse et permet aux joueurs de démontrer leur engagement à aider à faire croître le sport au niveau jeunesse et à s'engager avec les jeunes fans.

Les New York Mets et les Seattle Mariners s'affronteront lors de l'édition de 2025.

Malgré les critiques de Bob Laterza, les Yankees ont mis en avant le rôle important d'Aaron Judge dans la promotion de leur sport, le louant comme un excellent ambassadeur et modèle. Le roster des Yankees a également démontré leur engagement à interagir avec les jeunes de la Little League, mettant en valeur leur passion pour cultiver l'amour du sport chez la jeune génération.

