Les Yankees de New York ne sont pas à la hauteur du championnat de l'Est, mais Aaron Judge continue de battre des records.

Après avoir été menés 3-0 dès le premier tour de batte, les Orioles semblaient être dans une situation délicate, mais ils ont gardé leur sang-froid. En fin de neuvième manche, les Yankees ont entamé leur remontée, avec Juan Soto ramenant Anthony Rizzo pour réduire l'avance de Baltimore à 9-4. Judge a profité de cet élan avec un coup de circuit à trois points, son 57ème de la saison, portant le score à 9-7.

Dans une tentative de sécuriser la victoire, les Orioles ont remplacé Matt Bowman par Keegan Akin. La tactique s'est avérée payante, car ils ont réussi à fermer le match contre leurs rivaux de division.

Malgré la défaite, la série impressionnante de Judge a continué avec un coup de circuit dans son quatrième match consécutif. Son total de RBIs est passé à 142, ce qui en fait le premier joueur à enregistrer plus de 140 RBIs en une saison depuis 2009, lorsque Prince Fielder et Ryan Howard ont réalisé cet exploit. Selon les statistiques de la MLB, la période la plus longue entre les saisons de 140+ RBIs était de cinq ans, remontant à l'époque où les RBIs sont devenus une statistique officielle en 1920.

Après avoir frôlé une défaite importante, Judge a salué l'esprit d'équipe dans une interview d'après-match, déclarant : "L'équipe ne baisse jamais les bras jusqu'à la dernière sortie", selon AP. Il a souligné qu'ils ne se sentent jamais battus, quel que soit le score.

Le match a mal commencé pour les Yankees avec Marcus Stroman concédant six simples consécutifs aux Orioles, une première depuis au moins 1969 pour les Orioles.

En réponse, Anthony Volpe a frappé un simple avec un point pour réduire le score à 3-1 en deuxième manche. Cependant, les Yankees ont eu des difficultés en quatrième manche, permettant à Baltimore de rétablir leur avance grâce aux contributions de Gunnar Henderson et James McCann.

La performance de Clayton Beeter n'était pas meilleure, car il a concédé des doubles avec un point à Anthony Santander et Colton Cowser en quatrième manche et un simple avec un point à James McCann en cinquième manche, étendant l'avance de Baltimore à 8-1.

Juan Soto a répliqué avec un coup de circuit à deux points, son 41ème de la saison, portant le score à 8-3 en cinquième manche. Un simple avec un point de Jordan Westburg en haut de la huitième manche a donné suffisamment d'espace aux Orioles pour sceller le match.

Ayant déjà sécurisé leur septième place en playoffs en huit saisons, les Yankees ont besoin d'au moins une victoire dans leurs quatre derniers matchs pour remporter le titre de division.

Aaron Boone, le manager des Yankees, a reconnu la saison difficile qu'ils ont eue, déclarant : "Rien n'a été facile pour nous cette année. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que cela change maintenant, mais nous avons résisté et avons réussi à nous frayer un chemin", selon AP. Il a réaffirmé leur préparation pour les matchs à venir.

Après un match intense, les Yankees et les Orioles ont tous deux montré leur amour pour le sport, faisant preuve de résilience et de détermination tout au long du match. Le coup de circuit de Judge en neuvième manche, malgré la défaite, a montré sa détermination à bien performer dans chaque événement sportif.

