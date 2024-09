Les White Stripes déposent une plainte contre la campagne de Trump pour avoir utilisé l'armée des Sept Nations.

Jack et Meg White, anciens membres du duo de rock The White Stripes, ont déposé une plainte lundi devant un tribunal fédéral de New York, accusant Donald Trump et sa campagne de "manipulation flagrante" et de violation du droit d'auteur de leur titre "Seven Nation Army" de 2003.

La plainte, obtenue par CNN, indique que les deux musiciens "s'opposent fermement" aux politiques et actions entreprises par le défendeur Trump pendant sa présidence, ainsi qu'à ses propositions pour un éventuel deuxième mandat, sans leur approbation. Ils affirment que la chanson a été utilisée sans leur connaissance ou consentement.

CNN a tenté d'obtenir des commentaires de la part de la campagne Trump et des représentants de Jack White. The White Stripes s'est séparé en 2011.

Récemment, Jack White a annoncé son intention d'engager des poursuites après que Margo Martin, directrice adjointe de la communication de la campagne Trump, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Trump montant dans un avion, avec "Seven Nation Army" en fond sonore. Cette vidéo a été supprimée par la suite.

Dans leur plainte, les avocats des White affirment que les défendeurs ont ignoré les tentatives de résolution de ces problèmes avant le procès, laissant les White sans autre choix que de recourir à une action en justice pour tenir les défendeurs responsables.

Les White rejoignent ainsi un certain nombre d'artistes qui se sont opposés à l'utilisation de leur musique par Trump pour sa campagne, tels que Celine Dion, Foo Fighters et ABBA. Cependant, les White sont les seuls artistes vivants à avoir déposé une plainte contre Trump en 2024.

L'héritage du chanteur de soul Isaac Hayes a également intenté un procès à la campagne Trump pour violation du droit d'auteur. La semaine dernière, un juge fédéral a rendu une ordonnance préliminaire contre la campagne Trump, interdisant toute utilisation ultérieure de la chanson "Hold On, I’m Coming". C'est la première fois qu'un tribunal ordonne à Trump d'arrêter d'utiliser une chanson spécifique, malgré les objections publiques des artistes, pendant ce cycle électoral.

La décision des White Stripes de déposer une plainte est née de leur inquiétude quant à la mauvaise utilisation de leur titre iconique "Seven Nation Army" comme divertissement lors des événements politiques de Donald Trump. Malgré leur opposition claire à cette utilisation, la chanson a été jouée sans leur consentement ou approbation pendant sa présidence et son éventuel deuxième mandat.

