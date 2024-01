Les Warriors battent les Mavs 112 à 87 lors du premier match des finales de la Conférence Ouest

Mais c'est Andrew Wiggins qui a fait la différence, en limitant le Slovène à 20 points sur 6 tirs sur 18, dont 2 sur 10 sur des tirs contestés - le plus faible score de Doncic en playoffs en carrière. Portant une égratignure au visage que Wiggins lui avait accidentellement infligée, Doncic affichait une mine déconfite après le match.

Alors que Wiggins a fait taire Doncic, tous les titulaires de Golden State ont contribué à un score à deux chiffres et Jordan Poole a ajouté 19 points en sortie de banc. Les Warriors ont battu les Mavs 112 à 87 dans le premier match mercredi.

Curry a mené les Warriors avec 21 points et 12 rebonds, signant son 18e double-double en playoffs.

"C'est pour cela qu'il a été choisi en premier", a déclaré Klay Thompson à propos de son coéquipier Wiggins. "On ne peut pas enseigner ces qualités athlétiques. On ne peut pas enseigner sa longueur. On ne peut pas enseigner son timing. Je suis heureux que le monde découvre qui il est vraiment".

La défense des Warriors ne s'est pas limitée à Wiggins, puisqu'ils ont limité les attaques à trois points des Mavs, habituellement prolifiques, à seulement 11 sur 48.

"Un excellent travail. C'est tout", a déclaré Doncic aux médias après le match. "Ils ont fait du bon travail.

Le match a commencé de manière compétitive, l'avance ayant changé de mains à deux reprises avant que les Warriors ne prennent l'avantage au milieu du premier quart-temps et ne soient plus jamais distancés.

À la mi-temps, les Mavs n'avaient que neuf points de retard et étaient toujours en lice, mais un troisième quart-temps impérial au cours duquel Golden State a dépassé Dallas de 34-24 a scellé la victoire.

Au cours d'une série de 10-0 qui a permis aux Warriors de mener 64-47, Curry a réussi deux tirs à trois points consécutifs et s'est mis à danser pour fêter l'événement.

"Nous sommes très à l'aise sur cette scène", a déclaré Curry aux médias après le match. "Il y a plus de gratitude d'être de retour ici et plus de sentiment d'urgence de ne pas laisser passer l'occasion.

"Qui sait comment cela va se passer, mais je profite de chaque instant... parce que cela fait deux ans que nous n'avons pas joué de match important à cette période de l'année. C'est spécial."

Un 8-0 au début du quatrième quart-temps a permis aux Warriors de prendre 27 points d'avance à 96-69 et de mettre le match hors de portée de Dallas.

"Notre attaque va venir", a déclaré le meneur de jeu des Mavs, Jalen Brunson. "Nous allons nous débrouiller en attaque. Nous avons eu beaucoup de bonnes occasions ce soir, et si nous faisons confiance à notre éthique de travail et à notre technique, je suis à l'aise avec les tirs que nous avons eus ce soir".

Le deuxième match de la série au meilleur des sept manches est prévu vendredi à San Francisco.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com