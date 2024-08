- Les vues des factions du FDP: Les plans de réforme de la loi sur les armes à feu ne sont pas convaincants

De la part du groupe parlementaire FDP, des critiques ont été émises concernant le plan de la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), visant à durcir les lois sur les armes à feu. "Les propositions du ministère fédéral de l'Intérieur ne sont pas convaincantes", a déclaré le vice-chef du groupe parlementaire, Konstantin Kuhle, à l'agence de presse allemande.

Face à une augmentation des attaques à l'arme blanche, Faeser souhaite renforcer les lois sur les armes à feu. Dans la nouvelle loi sur les armes, elle a annoncé dans "Bild am Sonntag" qu'elle souhaitait "restreindre davantage le port de couteaux dans les espaces publics". Dans l'espace public, il serait permis de porter des couteaux dont la lame mesure jusqu'à six centimètres au lieu des douze centimètres actuels.

"Nous voulons instaurer une interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux. Nous présenterons les amendements correspondants à la loi sur les armes à feu dans un proche avenir", a déclaré Faeser. Elle a également appelé les municipalités à créer plus de zones sans armes à feu et sans couteaux.

Les États fédéraux peuvent déjà instaurer des interdictions de port de couteaux étendues dans les lieux publics et dans les transports en commun selon la loi actuelle, a déclaré Kuhle. Ils devraient en faire usage s'ils considèrent de telles interdictions nécessaires. "Pour contenir la criminalité à l'arme blanche croissante, les interdictions existantes doivent être appliquées plus strictement et les violations doivent être punies", a déclaré le politique FDP.

Les couteaux ne devraient pas être portés lors de rassemblements, d'événements, de festivals populaires et d'autres rassemblements pour de bonnes raisons. Le port de couteaux à cran d'arrêt est déjà soumis à des règles strictes.

Des réactions positives à l'initiative du ministre sont venues des Verts. Marcel Emmerich, porte-parole du groupe parlementaire vert dans le comité de l'Intérieur du Bundestag, a déclaré : "Notre groupe parlementaire est ouvert à cette voie". Il est cohérent pour la politique d'envoyer un signal ici. En même temps, on doit "dire la vérité aux gens" et leur faire comprendre que même une réforme correspondante "ne apportera pas une sécurité à 100%".

Faeser avait présenté un projet de réforme de la loi sur les armes en janvier 2023. Ce projet est depuis lors en consultation intergouvernementale - fin ouverte. Surtout, le FDP avait exprimé plusieurs fois son scepticisme à ce sujet. Il n'y avait aucune mention de nouvelles réglementations pour les couteaux dans ce projet.

La ministre fédérale de l'Intérieur avait proposé à l'époque une réglementation plus stricte des armes à feu, des signaux et des armes irritantes. Les contrôles de fiabilité et de convenance personnelle pour la détention d'armes seraient plus

