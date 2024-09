Les " vrais gars durs " de l'Atlético éliminent le RB Leipzig.

Au final, le club de Bundesliga RB Leipzig ne peut pas s'attendre à des points en Ligue des champions pour un moment, mais ils reçoivent un rude réveil en fin de match. Atlético Madrid remporte les trois points à domicile, célébrant bruyamment après avoir sauvé la mise.

RB Leipzig a trébuché lors de son match d'ouverture en Ligue des champions en raison d'imprévus. L'équipe semblaient invincible sous la direction de l'entraîneur Marco Rose, mais a finalement succombé à l'attaque mentale acharnée d'Atlético Madrid, résultat d'une décevante défaite 1:2 (1:1). Ainsi, Leipzig a connu sa première défaite de la saison et se retrouve maintenant en retard dans la course pour les phases à élimination directe de la compétition d'élite. Avant cette confrontation, Leipzig avait connu une série de 16 matches sans défaite.

Christoph Baumgartner a exprimé sa déception sur DAZN, déclarant : "Nous sommes vraiment déçus car nous aurions dû au moins obtenir un point ici à Madrid. Peut-être qu'Atlético était simplement meilleur aujourd'hui." La confiance de l'équipe a diminué après avoir pris l'avantage en début de match et ils n'ont pas su saisir les opportunités.

Antoine Griezmann d'Atlético (28') et José María Giménez (90') ont infligé la défaite à Leipzig, tandis que Benjamin Sesko (4') a inscrit un but précoce pour les visiteurs. Leipzig fait maintenant face à une pression importante dans les matches à domicile à venir contre Juventus Turin (2 octobre) et FC Liverpool (23 octobre). Dans la nouvelle structure du championnat, les huit premières équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale.

"Quelque chose nous presse déjà"

Chaudement préparé pour le match, Rose avait prévenu : "Atlético nous attaque avec une vitesse incroyable sur les deux ailes, quelque chose nous presse déjà." Le lendemain, l'entraîneur de RB a révélé son plan et a effectué un changement inattendu de défense à trois à quatre, alignant Antonio Nusa et Xavi Simons en attaque, ainsi que le joueur prêté par Atlético, Arthur Vermeeren, à la place de Kevin Kampl.

La stratégie de Rose a produit des résultats favorables pour Leipzig au début du match contre une équipe de Madrid renforcée d'une somme astronomique de 185 millions d'euros. Contrairement à leur match décevant 0:0 contre Union Berlin la semaine précédente, Leipzig s'est imposé efficacement en attaque, créant de nombreuses occasions. Après une attaque d'Atlético, Sesko a redirigé le ballon à travers le milieu de terrain, déclenchant une contre-attaque. Son coéquipier, Lois Openda, a tenté une frappe, mais elle a été bloquée par le gardien de Madrid, Oblak. Toutefois, Sesko a habilement marqué sur le rebond. 1-0.

Griezmann rétablit l'équilibre avec une superbe volée

Alors que les hôtes se ressaisissaient, leur présence dominante dans le match était évidente, en contradiction avec leur idéologie habituelle. Leipzig avait du mal à suivre et a payé le prix lorsque Griezmann a placé une magnifique volée. 1-1.

Même après la mi-temps, Atlético continuait à dominer, tandis que Leipzig peinait à créer des attaques significatives. Le match était relativement terne, jusqu'à ce que RB voie une succession d'occasions. Henrichs a tenté une puissante frappe de

