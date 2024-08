- Les vrais crimes se rapprochent de plus en plus d'Alexander Mazza.

Alexander Mazza (51 ans) présente plusieurs épisodes du format américain de faits divers "People Magazine : Enquêtes", qui seront disponibles sur discovery+ à partir du 10 août et qui seront diffusés sur TLC tous les samedis à 18h15 à partir du 17 août 2024. Chaque épisode de cette série documentaire explore un cas criminel dramatique, grâce à des interviews avec les membres de la famille des victimes et des enquêteurs. Mazza guide les téléspectateurs allemands tout au long de l'émission et met en contexte les événements et ce qui est vu. Il révèle ce à quoi les téléspectateurs peuvent s'attendre et quels cas l'ont particulièrement touché dans une interview avec l'agence de presse spot on news.

Alexander Mazza : Tout simplement : j'ai été approché par la société de production "Madame Zheng" et la chaîne "TLC". Probablement parce que j'ai des années d'expérience en tant que présentateur et acteur, et que j'ai un lien avec les séries policières comme "SOKO", "Die Chefin" ou "Die Rosenheim-Cops".

Mazza : Le genre ne m'est pas étranger. Si vous voulez, j'ai grandi avec la mère des faits divers. Nous regardions souvent "Aktenzeichen XY ... ungeloest" à l'époque. Même à l'époque, cette émission nous encourageait à être plus attentifs à ce qui se passait autour de nous. Regarder de plus près. Interroger les actions et les événements et, si nécessaire, fournir des indices. Aujourd'hui, j'écoute plus de podcasts de faits divers. J'aime "Zeit Verbrechen" ou "Verbrechen von nebenan".

Pouvez-vous comprendre pourquoi beaucoup de gens sont intéressés par cela ?

Mazza : Absolument ! Le mal en nous, les humains, exerce une certaine fascination. Les faits divers fascinent les gens pour une variété de raisons psychologiques, sociales et culturelles : que ce soit les abîmes de l'humanité, la recherche de justice, le voyeurisme, la tension, ou même pour surmonter la peur. Personnellement, je trouve intéressant le phénomène selon lequel, selon les statistiques, plus de femmes sont enthousiastes pour le genre des faits divers.

Que peuvent attendre les téléspectateurs de ce format ?

Mazza : Des cas criminels spectaculaires qui ont fait la une des journaux et ont causé un sensation dans le monde entier seront présentés. Les journalistes de "People Magazine" rapportent sur leurs propres cas, donnant au format une touche spéciale et personnelle.

Quelles ont été les difficultés personnelles pour vous dans cette émission ?

Mazza : Certains cas m'ont vraiment touché, surtout quand il s'agit d'enfants.

Certains cas traitent de cruauté horrifiantes. Vous a-t-il choqué de voir à quel point les humains peuvent être brutaux ?

Mazza : Bien sûr, c'est toujours choquant à chaque fois. Cependant, vous n'avez pas besoin de regarder des émissions de faits divers pour réaliser les atrocités dont les humains sont capables. Malheureusement, même juste en consommant les actualités quotidiennes du monde entier, c'est suffisant.

Quel cas vous est particulièrement resté en mémoire et pourquoi ?

Mazza : Il y en avait beaucoup. En général, ce sont les cas non élucidés, les cas qui n'ont pas pu être résolus, qui m'ont le plus occupé. La pensée de combien de criminels sont toujours en liberté et de combien de proches ne peuvent pas faire leur deuil est effrayante.

Main sur le cœur : avez-vous bien dormi après les enregistrements ?

Mazza : Pas vraiment.

