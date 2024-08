- Les voyageurs se retrouvent bloqués sur les terres de Minorque et de Majorque.

L'île minuscule des Baléares de Menorca a subi des tempêtes intenses, surtout dans la région centrale, spécifiquement dans la municipalité d'Es Mercadal. Cette zone a vu des maisons, des rues et des champs submergés par l'eau, selon le journal "Última Hora".

Environ 200 litres d'eau par mètre carré ont été enregistrés en l'espace de quelques heures jeudi. Les gens ont été contraints de se réfugier sur les toits de leurs maisons inondées.

Les habitants de Menorca évacués par hélicoptères

Les autorités locales ont partagé une vidéo montrant des sauvetages de plusieurs personnes ainsi que de leurs animaux de compagnie depuis un toit plat inondé par un hélicoptère. Dans la ville d'Alaior, des voitures ont été emportées par les eaux de pluie torrentielles. A priori, aucun décès n'a été signalé en raison des nombreux avertissements météo émis à l'avance.

Mallorca, la plus grande île des Baléares, a subi moins d'effets de la tempête que prévu. Des précipitations importantes y ont également été enregistrées, causant des inondations temporaires dans les rues, notamment dans la ville de Sóller. Cependant, le niveau d'alerte le plus élevé de l'Aemet pour le service météorologique a été rapidement levé.

Les voyageurs revenant de l'aéroport de Palma, touchés par les tempêtes qui ont ravagé les Baléares mercredi et jeudi, n'ont trouvé aucun réconfort dans cette situation. Près de 40 vols ont été annulés mercredi seulement.

Le vol de retour depuis l'île des Baléares reporté de plusieurs jours

Une famille de cinq personnes, dont un bébé, d'Oberhausen, a été informée par Eurowings que leur vol de retour prévu jeudi pour l'Allemagne serait maintenant prévu pour lundi soir. Ils seraient d'abord acheminés à Berlin, puis par un vol de correspondance vers leur destination finale à Düsseldorf, selon "Mallorca Zeitung" et "Mallorca-Magazin". Des situations similaires ont été rencontrées par d'autres passagers des compagnies aériennes.

Eurowings a exprimé ses regrets envers les voyageurs, affirmant ses efforts pour rapatrier les passagers le plus rapidement possible. Le front de tempête sévère sur les Baléares a entraîné l'annulation de nombreux vols mercredi et jeudi, selon la compagnie.

Bien que 15 vols supplémentaires aient été organisés vers et depuis Mallorca, cela n'a pas suffi à répondre à la entire demande de retour des voyageurs. Ce week-end marque également la fin des vacances d'été en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, rendant la situation plus complexe.

D'autres voyageurs de différentes compagnies aériennes ont également rencontré des perturbations de vol en raison des intempéries dans les îles Baléares. Malgré les efforts pour réorganiser les vols, de nombreux passagers ont dû largement ajuster leurs plans de retour.

