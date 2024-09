Les voyageurs qui se dirigent immédiatement vers les îles grecques ne voient pas l'attrait de cette retraite exclusive.

Particulièrement à Costa Navarino, une importante expansion de luxe avec quatre resorts (dont le premier Mandarin Oriental en Grèce), des parcours de golf, des centres commerciaux, des endroits pour manger et des installations de bien-être sont présents. Cette région, située dans la région de Messénie à environ trois heures de route d'Athènes, était auparavant connue pour ses paysages ruraux, les olives de Kalamata, les sanctuaires antiques et une bataille navale importante. Maintenant, elle se développe en une destination touristique mondialement admirée, offrant une riche histoire, des villages non touchés et des plages immaculées, ainsi que ses installations de luxe en développement.

Costa Navarino est un développement multi-résidentiel et immobilier qui comprend The Romanos, un Resort de Luxe Collection, un W et un Westin. Étalé sur un complexe de 1 000 hectares, cette richesse diversité comprend également un marché animé au bord de l'eau nommé Navarino Agora. Ce hub propose une grande variété de magasins, de restaurants et d'expériences culturelles, y compris des événements tels que des dégustations de vin et des concerts, tous accessibles et gratuits pour le public.

Costa Navarino commence à émerger comme une option sur la liste des vacances de luxe, aux côtés de Saint-Tropez, Capri et Ibiza, mais sans la foule écrasante.

Ambitions Ambitieuses

Ce plan ambitieux est l'œuvre d'une seule personne, le capitaine Vassilis Constantakopoulos.

Né et élevé dans le village de Diavolitsi en Messénie, Constantakopoulos a dirigé la plus grande société de transport maritime privée indépendante du monde. Touché par le potentiel de sa patrie, il a dédié sa vie à la revitalisation de Costa Navarino tout en prenant en compte la durabilité. L'idée de transformer Costa Navarino en une destination de voyage de luxe a émergé dans les années 1980. En 1997, Constantakopoulos a acquis la plupart des terres nécessaires pour le projet Costa Navarino et a fondé la société de développement TEMES. Le début du projet a suivi, et il a dirigé cette entreprise jusqu'à son décès en 2011.

"Il voulait ramener les gens en Messénie", a complété Giota Spiliotopoulou, responsable de la communication de TEMES, basée à Athènes. Costa Navarino est le projet phare de TEMES, et la société a investi plus de 1,25 milliard d'euros (environ 1,4 milliard de dollars) dans le développement.

La vision de Captain Vassilis a abouti à la création d'une destination tout compris qui plaît à divers goûts, y compris les familles, les amateurs de golf et les adultes cherchant la tranquillité. Les options d'hébergement répondent à divers goûts, allant de l'hôtel W réservé aux adultes au Mandarin Oriental nouvellement lancé, qui a ouvert en août 2023.

La destination concurrence intensément d'autres spots glamours méditerranéens, mais contrairement à ces attractions bien établies, Costa Navarino a été construite avec une perspective durable à l'esprit.

"Captain Vassilis était une personne soucieuse de l'environnement. Nous avons déplacé 7 000 oliviers, 9 000 espèces d'arbres différentes et 1 000 000 de plantes indigènes pendant la construction et les avons ensuite replantés. Seulement 10 ou 15 oliviers ont été perdus", a déclaré Spiliotopoulou.

Les déchets plastiques sont inexistants dans tout le complexe, et des mesures de conservation ont été prises en construisant trois réservoirs pour optimiser l'utilisation de l'eau et le réemploi des déchets. Costa Navarino collabore avec l'Université de Stockholm sur un observatoire environnemental sur place qui mesure les effets du changement climatique.

Si vous construisez de manière responsable, les clients viendront, selon Spiliotopoulou, citant une augmentation du nombre de visiteurs du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France qui ont opté pour cette alternative moins connue, choisissant le sud-ouest du Péloponnèse plutôt que des destinations plus visitées comme Mallorca en Espagne ou l'Algarve au Portugal.

De plus, contrairement à d'autres lieux méditerranéens du Sud, Costa Navarino n'a pas atteint les prix à la Capri. Certains hôtels proposent encore des tarifs abordables dans les trois chiffres.

Les tarifs des chambres comprennent des prix de départ de 345 euros (environ 385 dollars) pour 2024 au The Romanos pour des séjours en haute saison de 700 euros (environ 770 dollars). Le Mandarin Oriental, niché sur la paisible baie de Navarino, propose des tarifs de suite en basse saison à partir de 1 000 euros (environ 1 115 dollars).

Les options gastronomiques sont nombreuses, avec plus de 40 restaurants, cafés et bistrots à explorer.

La cuisine fine grecque est proposée au Oliviera du Mandarin Oriental, qui stocke de l'huile d'olive, indigène à Messénie, et du vin avec la même dévotion. Certains des plats culinaires pour tous les établissements de restauration des resorts sont sourced d'une ferme voisine, qui présente des œufs orange vifs avec des tomates (un plat traditionnel, connu sous le nom de kayana) et des tourtes grecques conçues avec de la farine du moulin à pierre de la propriété.

Au The Romanos, vous trouverez le Barbouni, un restaurant branché mais élitiste en bord de mer, acclamé comme le "plus beau restaurant de Grèce" par le blogueur voyage voyage_provacateur.

La baie de Navarino, la bande côtière accueillant le Mandarin et l'hôtel W, est un endroit idyllique pour les amateurs de nature et les passionnés d'histoire. Jetez l'ancre à la plage de Chrisi Ammos, située du côté calme et isolé de Gialova, pour une baignade paisible dans les eaux turquoises ou profitez d'un temps libre à la plage naturelle immaculée. Disséminés stratégiquement parmi les trois îles rugged, inhabitées, la baie est le foyer de quatre monuments paisibles en mémoire de la marine – un pour chaque marine étrangère – honorant les marines qui ont aidé la Grèce dans sa quête d'indépendance pendant les années 1820 en attaquant la marine ottomane dans la baie de Navarino.

Si vous cherchez à repérer une scène, vous devrez peut-être un peu forcer votre vue. À cinq minutes de route de Costa Navarino, vous trouverez le village paisible et charmant de Gialova. Bien que Gialova soit sereine, le restaurant de bord de mer Kochili est plutôt animé, apprécié pour ses fruits de mer frais que vous pouvez choisir vous-même. L'ambiance détendue du lieu est telle que les chaussures semblent plus une suggestion qu'une obligation.

Riche en histoire

Costa Navarino est niché dans le contexte plus large du sud-ouest du Péloponnèse, qui se targue d'une histoire de 4 500 ans. La région est parsemée de monuments historiques, comme le village intact de Pylos qui semble figé dans le temps. La région abrite également des plages intactes, des îles inhabitées et un paysage serein orné d'oliviers.

À quelques minutes de Costa Navarino se trouve la célèbre plage de Voidokilia, en forme de fer à cheval ou d'oméga. Cette plage de rêve est un paradis pour les amateurs de snorkeling et est considérée comme l'une des plus belles plages de Grèce. Au-dessus des dunes de Voidokilia se trouve un tombeau believed to belong to Thrasymedes, le fils du mythique roi Nestor, célèbre dans l'Odyssée d'Homère. Un court trajet en voiture dans les collines vous mènera au Temple antique de Nestor, un monument historique à ne pas manquer.

Kalamata, la capitale de la région, s'est transformée d'une ville presque abandonnée il y a deux décennies en une ville bien connectée avec de nombreux vols vers et depuis les principaux hubs européens, grâce à son aéroport international de Kalamata en pleine croissance. La ville accueille un festival international de danse et est le lieu de l'atelier artisanat Aerides, dirigé par Katerina Karampela et Constantinos Diamandis, où l'on vend leurs créations artisanales.

La région regorge de joyaux cachés, comme des cascades nichées dans les collines boisées au-delà des établissements côtiers. La cascade de Kalamaris, à environ cinq kilomètres de Gialova, est accessible en vélo ou en voiture et offre une baignade rafraîchissante comme récompense pour l'avoir atteinte.

De nombreuses côtes intactes, où les chaises de plage sont actuellement gratuites ou inexistantes, peuvent être atteintes depuis l'une des propriétés de Costa Navarino à l'aide de différents moyens de transport. Des excursions en bateau plus longues peuvent vous emmener plus loin dans la mer Ionienne.

Pour ceux qui aspirent encore à un escapade insulaire, un trajet de 20 minutes depuis Costa Navarino vous mènera à Methoni, où vous pouvez louer un bateau privé pour environ 50 euros pour atteindre l'île inhabitée de Sapienza, connue pour ses eaux cristallines et ses éventuels sightings de dauphins et de flamants roses migrateurs d'Afrique du Nord en septembre. Ce que vous ne trouverez pas : des locations de chaises de plage surchargées comme celles de Mykonos, facturées 200 euros par jour.

Le nouveau Mandarin Oriental, avec ses installations de luxe et ses plages intactes, attire les voyageurs en quête de vacances haut de gamme, faisant de Costa Navarino un rival des destinations populaires comme Saint-Tropez et Capri.

Conformément à la vision du capitaine Vassilis Constantakopoulos, Costa Navarino comprend des mesures écologiques telles que le déplacement des oliviers et la construction de réservoirs pour optimiser l'utilisation de l'eau, ce qui en fait un choix attrayant pour les voyageurs soucieux de la durabilité.

