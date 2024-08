- Les voyageurs échoués à l'aéroport de Palma

L'île mineure des Baléares, Menorca, a été fortement touchée par des perturbations météorologiques intenses. Plus particulièrement au cœur de l'île, dans la municipalité d'Es Mercadal, les habitations, les chemins et les terres agricoles ont été submergées, selon le journal "Última Hora".

Plus de 200 litres de précipitations par mètre carré ont été enregistrés là-bas en quelques heures jeudi. Dans certains cas, des individus ont cherché refuge sur les toits de leurs maisons inondées.

Les forces de l'ordre ont diffusé une vidéo montrant plusieurs personnes et leurs animaux domestiques Being évacuées par hélicoptère depuis un toit plat. À Alaior, des véhicules ont été emportés par les eaux de crue. Aucun décès n'a été signalé grâce à de nombreuses alertes sur le phénomène météorologique.

Mallorca relativement indemne

Mallorca, la plus grande île des Baléares, a été moins touchée par la perturbation météorologique que prévu. De fortes précipitations ont également eu lieu là-bas, entraînant des inondations temporaires des rues, comme dans la ville de Sóller dans le nord-ouest de l'île. Cependant, le niveau d'alerte le plus élevé déclaré par le service météorologique national Aemet a été rapidement levé.

Ce fut peu de réconfort pour nombreux voyageurs de retour à l'aéroport de Palma. En raison des perturbations météorologiques qui ont frappé les Baléares mercredi et jeudi, de nombreux vols ont été annulés - 40 rien que mercredi.

Certains voyageurs ont été laissés stranded à l'aéroport et ont passé la nuit sur le sol, selon les journaux en langue allemande "Mallorca Zeitung" et "Mallorca-Magazin".

Par exemple, une famille de cinq avec un nourrisson d'Oberhausen a été informée par la compagnie aérienne Eurowings qu'ils pourraient seulement pouvoir retourner en Allemagne lundi soir, selon "Mallorca Zeitung". Et pas comme prévu à Düsseldorf, mais à Berlin, et de là par vol de correspondance à la destination finale Düsseldorf. Des expériences similaires ont également été rapportées par des voyageurs d'autres compagnies aériennes.

Les vols supplémentaires ne peuvent pas répondre à la demande de retour

La compagnie aérienne Eurowings a exprimé ses regrets pour les inconvénients des voyageurs et faisait tout son possible pour rapatrier les passagers le plus rapidement possible. En raison de la ligne de tempête sur les Baléares, de nombreux vols ont dû être annulés mercredi et jeudi, a déclaré la compagnie.

Même si 15 vols supplémentaires au départ et à destination de Mallorca ont été organisés, cela n'a pas suffi à répondre entirely à la demande de retour, étant donné que ce week-end marquait également la fin des vacances d'été en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les opérations de sauvetage à Es Mercadal ont été menées par les hélicoptères envoyés par les forces de l'ordre. En dépit des perturbations météorologiques, de nombreux voyageurs étaient encore stranded à l'aéroport de Palma, espérant des vols d'hélicoptère pour retourner sur le continent.

