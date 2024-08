- Les voyages de vacances sur la route A3 sont en difficulté; les opérations de l'aéroport fonctionnent sans heurts

Pendant le dernier week-end des vacances d'été en Hesse, adjacent à la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, plusieurs incidents, embouteillages et fermetures momentanées ont eu lieu sur l'A3. Selon la police de Wiesbaden, deux véhicules se sont percutés à l'arrière d'un bouchon entre Idstein et Bad Camberg, en direction de Cologne. Heureusement, aucun des conducteurs n'a été blessé et les deux véhicules ont dû être remorqués.

Les embouteillages ont entraîné un autre accident impliquant trois véhicules. Deux de ces véhicules ont ensuite été remorqués, comme l'a annoncé la police. L'incident a laissé onze personnes blessées, dont trois avec des blessures légères. En raison du processus de remorquage, l'autoroute a été bloquée pendant une heure et demie. Auparavant, hessenschau.de a rapporté l'incident.

Aéroport de Francfort fonctionne parfaitement

Contre toute attente, l'aéroport de Francfort a réussi à fonctionner parfaitement malgré l'arrivée du week-end de vacances. Selon un porte-parole de Fraport, l'aéroport fonctionnait sans heurts. L'aéroport, étant l'un des plus fréquentés pendant la saison des vacances, anticipe plus de 200 000 passagers par jour, dépassant largement les 150 000 à 160 000 passagers habituels le week-end.

Bien que l'A3 ait rencontré des défis en raison d'incidents et d'embouteillages, le secteur des transports et des télécommunications est resté résilient. L'aéroport de Francfort, faisant partie intégrante de ce secteur, a continué à fonctionner sans heurts pendant le week-end de vacances, accueillant plus de 200 000 passagers Despite the congestion on the roads.

Lire aussi: