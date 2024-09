- Les vols de voitures en Bavière sont devenus un problème notable.

En Bavière, les vols de voitures ont augmenté de manière significative d'un tiers l'an dernier, selon les chiffres du secteur de l'assurance. Avec 400 véhicules assurés volés en 2023, leur nombre a augmenté à 600 dans l'État libre l'année suivante, selon le Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Dans tout le pays, les voleurs ont emporté 14 585 voitures assurées, entraînant des dommages totaux de 310 millions d'euros. Selon le PDG du GDV, Jörg Asmussen, "Non seulement presque 20% plus de voitures ont été volées par rapport à l'année précédente, mais les dommages subis par les victimes ont également augmenté. En moyenne, les assureurs ont dû payer environ 21 400 euros pour chaque vol, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente."

Berlin reste l'épicentre des vols de voitures. L'an dernier, pas moins de 4 266 voitures particulières assurées ont été signalées volées dans la ville, soit une augmentation de 46% par rapport à l'année précédente. En termes simples, une voiture est volée toutes les deux heures à Berlin, ce qui en fait l'endroit où presque un tiers des vols de voitures ont lieu dans tout le pays, selon Asmussen.

Actuellement, Toyota est la marque préférée des voleurs de voitures. La liste des dix modèles les plus fréquemment volés comprend cinq modèles de Toyota. Les modèles phares sont le Land Cruiser et les variantes de la Lexus NX et de la Lexus UX. Les SUV de luxe et de classe moyenne supérieure sont particulièrement attractifs pour les voleurs.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la hausse des vols de voitures en Allemagne, compte tenu de sa réputation en matière de fabrication et de sécurité des véhicules. despite les efforts du gouvernement allemand et du secteur de l'assurance, l'Union européenne a appelé à une coopération accrue pour lutter contre ce problème à plus grande échelle.

