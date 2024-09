- Les vols de véhicules sont nettement plus fréquents au Brandebourg

Environ un millier et trois cents véhicules assurés ont été volés dans le Brandebourg l'année dernière. Cela a entraîné une augmentation de 20 % des vols de véhicules par rapport à l'année précédente, selon l'évaluation de l'Association allemande des assureurs (GDV). "Le Brandebourg reste la région où le risque de vol de véhicules est le plus élevé pour les propriétaires de véhicules", a déclaré l'association.

Sur 10 000 véhicules assurés, il y a eu 11 vols dans le Brandebourg. À l'échelle nationale, ce taux n'est que de 4. Seuls Berlin (42) et Hambourg (13) ont des chiffres supérieurs à ceux du Brandebourg.

Les dommages financiers ont augmenté d'environ 30 % pour atteindre 30,7 millions d'euros au cours de l'année. Dans l'ensemble, les assureurs ont versé environ 23 200 euros pour chaque incident de vol de voiture.

