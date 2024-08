- Les vols de câbles augmentent en Saxe-Anhalt

En Saxe-Anhalt, le nombre de vols de câbles a considérablement augmenté ces dernières années. Selon l'Office criminel de l'État, 327 cas de vol de cuivre ont été enregistrés l'an dernier, comparativement à près de 100 cas en moins il y a cinq ans. Au total, les vols de câbles ont causé environ 8,3 millions d'euros de dommages en Saxe-Anhalt au cours des cinq dernières années.

La semaine dernière, la police fédérale et régionale de Magdebourg a arrêté conjointement trois suspects de vol de câbles en cuivre. Un témoin a observé le trio tentant de voler des câbles dans une zone de gare. Plus tard, la police a découvert que le van des voleurs contenait environ 850 kilogrammes de câbles. C'était une découverte inhabituelle, même pour la police fédérale, selon un porte-parole.

Augmentation des vols dans les éoliennes et les parcs solaires

Notamment, il y a eu une augmentation des lourdes vols dans les éoliennes et les parcs solaires, selon un porte-parole de l'Office criminel de l'État. Les éoliennes, en particulier, sont équipées d'une quantité importante de câbles en cuivre, allant parfois jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Le cuivre est utilisé dans les batteries des véhicules électriques et le câblage des semi-conducteurs, entre autres. En raison des préoccupations concernant les faibles approvisionnements en cuivre, la demande est prévue pour continuer à augmenter, prévoit l'LKA. Les vols dans les installations énergétiques non seulement entraînent des coûts de dommages plus élevés, mais ont également un impact significatif sur l'infrastructure.

La région de Börde est particulièrement touchée

Ces dernières années, il y a eu une augmentation des vols dans les parcs solaires. Alors que 42 vols ou tentatives ont été enregistrés en 2020, il y en a eu 60 l'an dernier. Jusqu'à présent cette année, dix des 24 vols de parcs solaires ont eu lieu dans le district de Börde, causant Nearly un million d'euros de dommages, selon l'LKA.

D'autres régions sont également confrontées à des problèmes similaires. Par exemple, dans les fermes éoliennes, les voleurs ciblent des câbles d'une épaisseur de plusieurs centimètres en raison de la valeur élevée du cuivre.

L'augmentation des vols de câbles affecte également les lignes de transmission, nécessitant souvent des câbles de remplacement d'une épaisseur d'au moins un centimètre pour maintenir la fonctionnalité.

