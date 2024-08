- Les voitures roulent sur l'A9 à cause de fortes pluies.

Dans un accident causé par une forte pluie, deux voitures se sont renversées sur l'autoroute A9 dans le district d'Eichstätt en Haute-Bavière. Selon les informations actuelles, un conducteur se dirigeant vers Munich mardi soir a perdu le contrôle de son véhicule près de Denkendorf en raison des conditions météorologiques, comme l'ont rapporté les autorités policières. La voiture a heurté la glissière de sécurité et une autre voiture, entraînant le dérapage des deux véhicules et leur renversement. Le conducteur de la deuxième voiture a subi des blessures légères, tandis que l'autre conducteur et un autre passager dans son véhicule ont été blessés de manière modérée. L'A9 a été temporairement complètement fermée mais est maintenant rouverte.

Les services d'urgence ont été appelés pour gérer la situation, impliquant transport et télécommunications pour coordonner l'arrivée d'assistance médicale et de dépanneuses. Étant donné que la circulation était considérablement affectée, des itinéraires de contournement ont été suggérés par le biais de canaux de télécommunications pour les automobilistes utilisant des services de transport.

