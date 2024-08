Les voisins et les habitants se joignent à un hommage, en l'honneur de la femme absente de Virginie dont le mari est accusé de son meurtre.

Narash Bhatt doit comparaître lundi devant un tribunal pour une audience de fixation de caution, accusé d'avoir assassiné sa femme, Mamta Kafle Bhatt, chez eux en juillet. Il est accusé d'un chef de délit de dissimulation de cadavre, selon la police de Manassas Park, comme le révèle une plainte pénale préliminaire obtenue par CNN affilié WJLA.

La plainte allègue que "le 30 juillet 20XX environ, l'accusé, Naresh Bhatt, a assassiné sa femme, Mamta Bhatt."

Bhatt a été menotté et conduit hors de leur résidence par la police jeudi matin, suite à un mandat de perquisition délivré la veille, selon des images de WJLA.

Un mémorial improvisé, orné de photos, de fleurs et de bougies, s'est installé devant la maison depuis, selon le rapport de WJLA.

Samedi, des centaines d'amis, de collègues et de membres de la communauté se sont réunis au Signal Hill Park pour rendre hommage à Kafle Bhatt, selon le rapport de CNN affilié WTOP. La salle a rapidement été remplie, obligeant les organisateurs à déplacer les participants sur une colline dans le parc.

Sunita Basnet Thapa, co-organisatrice de l'événement et ancienne collègue, a déclaré à WTOP : "Mamta a une grande famille très attachée. Nous nous soucions d'elle. Elle est aimée. Et nous avons également une grande responsabilité envers Mini Mamta."

Des images montrent les autorités portant un nourrisson hors de la maison de Bhatt après son arrestation.

La sénatrice de Virginie Danica Roem était parmi les participants à la réunion de samedi, reconnaissant les femmes qui "savaient que quelque chose clochait immédiatement et qui ont vraiment élevé la voix de manière cohérente et persistante."

Après la disparition présumée de Kafle Bhatt, des amis et des membres de la communauté ont utilisé les réseaux sociaux pour sensibiliser et partager des mises à jour sur l'enquête. Le Centre communautaire népalais-américain de Manassas a établi une ligne de communication avec la police pour suivre l'évolution de l'affaire.

Une campagne de levée de fonds a été lancée pour soutenir les recherches.

Kafle Bhatt a été vue pour la dernière fois au UVA Health Prince William Medical Center le 27 juillet, où elle travaillait comme infirmière enregistrée. Elle a parlé à une amie le 28 juillet, et son mari a déclaré l'avoir vue pour la dernière fois le 31 juillet, selon la police.

Le système de santé coopère avec les enquêteurs.

Le porte-parole d'UVA Health Prince William Medical Center, Eric Swensen, a déclaré dans un communiqué à CNN : "UVA Health est bouleversé d'apprendre la nouvelle dévastatrice que Mamta Kafle Bhatt est présumée décédée. Avant tout, nous présentons nos plus sincères condoléances à Mamta et à ses proches, amis et collègues, et nous partageons leur deuil avec notre communauté et tous ceux qui ont connu Mamta."

Les collègues de Kafle Bhatt ont demandé une vérification de son état lorsqu'elle n'est pas venue travailler, et Bhatt a initialement refusé de signaler sa disparition lors de la vérification de l'état de police le 2 août. Il a finalement signalé sa disparition trois jours plus tard, selon le communiqué de presse des autorités.

Bhatt, ancien spécialiste de la logistique automatisée de l'armée de réserve des États-Unis, est actuellement détenu sans caution, selon WJLA.

Certains membres de la communauté ont peu

