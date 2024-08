Les visiteurs réservent environ 4.600.000 nuitées

Les touristes se sont échoués en plus grand nombre sur le Pont des Marchands d'Erfurt et le Classique de Weimar, stimulant le tourisme en Thuringe pendant la première moitié de l'année. La forêt de Thuringe, however, a vu une augmentation plus modérée. Les chiffres de touristes d'avant la...