Les visiteurs qui montent la Grande Muraille de Chine ont maintenant la possibilité de recevoir des repas à emporter par drone.

Meituan, le célèbre service chinois de livraison de nourriture, a récemment annoncé son nouveau service de drones. Cette innovation permettra de livrer de la nourriture, des boissons, des fournitures médicales et autres marchandises aux clients dans une partie éloignée de la Grande Muraille, située en dehors de Beijing. Cette annonce marque la première livraison par drone dans la capitale, étendant ainsi le marché croissant de la livraison de drones en Chine. En tant que principal producteur et exportateur mondial de drones grand public, l'industrie des drones a apporté un grand confort aux citadins comme aux habitants des zones rurales isolées.

Le trajet du drone pour la Grande Muraille s'étend d'un toit d'hôtel voisin à une tour de guet sur l'extension sud de Badaling, la section la plus populaire des fortifications anciennes. L'extension de l'année dernière, qui préserve l'état usé de la muraille, est généralement torride en été et manque de commodités commerciales. Dans ces circonstances, les drones peuvent être une solution utile, selon Yan Yan, directeur des affaires publiques de l'activité de drones de Meituan.

Grâce aux drones, Meituan affirme que les trajets qui prendraient 50 minutes à pied peuvent être effectués en cinq minutes. Les drones peuvent transporter des articles de soulagement thermique et des fournitures d'urgence aux visiteurs, les livrant rapidement, comme l'a expliqué Yan Yan à la chaîne de télévision d'État CCTV. Les drones peuvent voler par vent modéré et pluie, transportant jusqu'à 2,3 kilogrammes (environ 5 livres) par voyage, selon Meituan.

Le tarif de livraison par drone est le même que les livraisons Meituan habituelles, soit 4 yuans, ou 56 cents, selon le journal Beijing Youth Daily. Le service fonctionnera de 10 h à 16 h, et après cela, les drones seront utilisés pour transporter les déchets vers des stations de recyclage, selon le rapport.

Malgré leurs capacités, les drones ont encore besoin d'aide humaine. Lorsqu'une commande est reçue, un travailleur de Meituan récupère l'article dans un magasin voisin et le transporte sur le toit de l'hôtel, où il est pesé et emballé. Ensuite, l'opérateur de drone attache le colis et l'envoie voler en pilotage automatique jusqu'à la tour de guet, où un autre travailleur le reçoit. Enfin, le client peut récupérer sa commande à la tour de guet.

Les services de livraison par drone ont connu une croissance significative en Chine ces dernières années. En 2016, le géant de l'e-commerce JD a introduit les premiers essais de livraison par drone pour les zones rurales, livrant jusqu'à 15 kilogrammes sur une distance de 20 kilomètres, réduisant ainsi considérablement les temps de livraison. Aujourd'hui, les drones sont également couramment utilisés pour les livraisons de plats à emporter dans les métropoles chinoises. Lorsque Meituan a lancé sa première livraison par drone à Shenzhen en 2021, elle s'est rapidement étendue à plus de 30 itinéraires de drones dans plusieurs villes, traitant plus de 300 000 commandes, y compris à Shanghai.

Pour naviguer dans les zones urbaines denses, les drones suivent des itinéraires prédéterminés depuis les sites de lancement (généralement les toits) jusqu'aux points de ramassage. Au lieu de survoler les fenêtres des appartements ou des bureaux, ils déposent les livraisons dans des kiosques situés près des bâtiments résidentiels et de bureau, permettant aux clients de récupérer facilement leurs commandes. Depuis l'année dernière, Meituan a installé des kiosques de livraison par drone dans les parcs publics de Shanghai et de Shenzhen.

La popularité croissante des services de livraison par drone est due à l'incitation du gouvernement à développer l'économie "à basse altitude"

