Les visiteurs doivent se préparer à une augmentation des tarifs dans le métro de Paris.

Les visiteurs de Paris doivent se préparer à des billets de métro et de transport public plus chers à partir de l'année prochaine. Les autorités de transport de la région parisienne simplifient leur structure de tarifs, ce qui entraîne une augmentation du coût pour certains billets préférés des touristes. Cependant, les voyageurs locaux des banlieues verront généralement des prix plus bas. Valerie Pecresse, présidente de la région Ile-de-France qui gère les transports publics, a annoncé cette information dans une interview avec "Le Parisien", en déclarant : "Les seuls qui subiront la hausse des prix seront les touristes, car les billets pour l'aéroport et le Paris Visite deviendront plus chers."

Les transferts uniques entre les aéroports et le centre-ville coûteront désormais 13 euros, quelle que soit la méthode choisie (bus ou métro). L'option la plus économique, actuellement tarifée à 10,30 euros, verra une augmentation.

Les passes touristiques journée ou multi-jours seront désormais valables dans toute la région parisienne, et non plus seulement dans le centre-ville, mais à un tarif slightly plus élevé. Auparavant, un pass journée pour le centre-ville coûtait 13,95 euros ; à l'avenir, il coûtera 29,90 euros, mais couvrira les déplacements dans toute la région, y compris les aéroports.

De plus, le prix d'un billet simple passe de 2,15 euros à 2,50 euros, permettant de se rendre dans des zones plus éloignées comme le château de Versailles.

L'augmentation du coût des billets de métro et de transport public à Paris, qui affecte principalement les touristes, comprend une augmentation du prix du transfert unique entre les aéroports et le centre-ville, désormais tarifé à 13 euros. Les touristes français, quant à eux, peuvent encore trouver des options abordables pour leurs déplacements locaux en banlieue, car ils voient généralement des augmentations de prix plus faibles.

Lire aussi: