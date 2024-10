Les visiteurs devraient creuser plus profondément dans leurs portefeuilles pour des vacances à Majorque.

Les visiteurs de Majorque devront puiser plus profondément dans leurs poches pour leurs vacances d'été à partir de l'année prochaine, car l'île lutte contre un problème touristique de longue date. La population locale se plaint depuis des années des vacanciers bruyants, ivres et parfois hostiles. En réponse, le gouvernement a proposé une augmentation de la taxe pour résoudre ce problème, comme l'a déclaré la présidente Marga Prohens au parlement.

Au cours des mois d'été de juin à août, la taxe écologique sera augmentée, tandis qu'elle sera diminuée pendant les mois d'hiver de décembre à février. Prohens vise à contrôler l'afflux de touristes étrangers pendant la haute saison estivale. Elle a qualifié cette augmentation de taxe de "stratégie de découragement", selon le "Mallorca Zeitung".

Le montant exact de l'augmentation ou de la diminution de la taxe touristique n'a pas encore été communiqué par la présidente des îles Baléares. Plus d'informations seront fournies en février lorsque Prohens publiera un décret détaillant les mesures supplémentaires contre le tourisme de masse.

Changement de cap en matière de tourisme

Avec cette série de mesures, le gouvernement des Baléares fait sa première étape vers une transition loin du tourisme en tant que principale source de revenus. Prohens a annoncé plus tôt cette semaine son intention de lancer des initiatives pour repenser le modèle économique. Elle envisage de renforcer les domaines de la science et de l'intelligence artificielle, de encourager la réindustrialisation aux Baléares et de se concentrer davantage sur la transition énergétique.

En début de deuxième mandat, Prohens a également l'intention de s'attaquer à la pénurie d'eau et au manque de logements à Majorque. Elle a également annoncé des projets d'investissement dans l'éducation. Cependant, elle n'a pas fourni plus de détails sur ses stratégies pour atteindre ces objectifs.

