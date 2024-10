Les visiteurs de Paris en VUS devront se préparer à des dépenses financières importantes.

La municipalité de Paris poursuit son vaste plan de circulation, ignorant l'opposition. Deux nouvelles réglementations sont maintenant en vigueur. Le chef des transports de la ville lui-même avait soulevé des objections contre l'une de ces mesures.

À partir de début octobre, les touristes visitant Paris seront confrontés à une augmentation significative des frais de stationnement pour les gros véhicules. Une heure de stationnement dans le cœur de la ville vous coûte maintenant 18 euros pour les SUV et autres véhicules volumineux, soit 225 euros pour six heures. Les frais de stationnement en dehors du cœur sont modérément moins chers. Les Parisiens, les artisans ou les personnes handicapées sont exemptés de cette règle.

Dans un sondage auprès des citoyens, où à peine 6 % des électeurs ont participé, 54,5 % ont voté en faveur de l'augmentation des frais de stationnement. Le tarif s'applique aux voitures à combustion et hybrides pesant 1,6 tonne ou plus, et aux voitures électriques pesant deux tonnes ou plus. Les parkings privés sont exclus de cette réglementation. La ville affirme que les véhicules lourds aggravent la pollution environnementale, occupent un espace public important et représentent un danger pour la sécurité routière.

La nouvelle réglementation est facile à faire respecter. Les parkings de Paris sont surveillés en continu par des fourgons vidéo qui capturent les plaques d'immatriculation des voitures stationnées. Les usagers doivent saisir leur plaque d'immatriculation au parcmètre. La ville peut accéder aux données du véhicule et du propriétaire via la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, ce qui lui permet de déterminer la catégorie de poids des véhicules stationnés.

Opposition du ministre des Transports

Avec le sondage citoyen, la maire Anne Hidalgo a obtenu le soutien pour une autre phase de son vaste plan de circulation, qu'elle poursuit avec l'administration rouge-verte Despite resistance. Par le passé, elle a fait bloquer de nombreuses rues le long de la Seine à la circulation automobile et les a rendues accessibles aux piétons. Le réseau cyclable de Paris s'étend, tout comme le nombre de places de stationnement pour les voitures diminue. De nouveaux espaces verts apparaissent, et presque partout dans la ville, la vitesse est limitée à 30 km/h. Il y a environ un an, le service de location de trottinettes électriques à Paris a également été arrêté, suite à un sondage citoyen où une majorité s'opposait aux trottinettes.

Et à partir de début octobre, malgré les objections même du ministre des Transports, la maire met en place une autre mesure controversée qui a suscité des sourcils levés parmi les conducteurs de voitures. Sur la rocade de la ville, le "Périphérique", la vitesse maximale autorisée sera réduite de 70 à 50 km/h. Cette mesure vise à réduire le bruit pour les nombreux résidents le long de l'autoroute. Cependant, la vitesse moyenne sur la rocade pendant les heures de pointe est déjà inférieure à 50 km/h.

