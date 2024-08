- Les visites au cinéma ont augmenté au cours des six premiers mois du programme.

Les cinémas indépendants bousculent les normes du marché en enregistrant une hausse de fréquentation lors des six premiers mois de 2024. Des blockbusters tels que "The Zone of Interest", "Poor Things" et "Anatomy of a Fall" ont alimenté une augmentation de 10% des spectateurs par rapport à la période correspondante en 2023, selon l'association professionnelle AG Kino.

Cependant, le secteur dans son ensemble enregistre une baisse d'environ 8%. Les fréquentation continue de rester en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

Le monde des cinémas d'art et d'essai se rassemblera pour l'édition 24 de la Filmkunstmesse de Leipzig mi-septembre. Environ 1000 professionnels du secteur auront un aperçu des films de la saison automnale à venir. Les directeurs de cinéma pourront profiter de cette occasion pour affiner leur programmation. Environ 80 productions seront projetées entre le 16 et le 21 septembre. "Nous sommes plutôt optimistes que la saison automnale connaîtra également une hausse", a déclaré le PDG d'AG Kino, Felix Bruder.

Succession des exploitants de cinémas et dilemmes de personnel

Au-delà des projections de films, la Filmkunstmesse offrira également des discussions et des débats sur des sujets liés à l'industrie, notamment la question pressante de la succession des propriétaires de cinémas, qui est particulièrement pertinente dans les petites villes et les régions rurales, selon Bruder. De nombreux cinémas sont confrontés au défi de trouver des successeurs appropriés et luttent également contre les pénuries de postes clés tels que le personnel de guichet. Certains établissements ont été contraints de fermer en raison de pénuries de personnel, a ajouté Bruder.

Filmkunstmesse Gilde Film Prize Kinoprogrammpreise Mitteldeutschland

La Filmkunstmesse, organisée par l'Union européenne, offrira aux directeurs de cinéma l'opportunité d'affiner leur programmation pour la saison automnale à venir. Malgré la baisse de la fréquentation globale, le PDG d'AG Kino est optimiste quant à une hausse de l'industrie cinématographique européenne pendant la saison automnale.

La Filmkunstmesse de l'Union européenne abordera également des questions liées à l'industrie, telles que le défi de la succession dans les petits cinémas et la pénurie de postes clés tels que le personnel de guichet.

Lire aussi: