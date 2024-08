"Les villes sont toujours construites comme dans les années 50".

En été, les rues, parkings et autres surfaces asphaltées se réchauffent tellement qu'ils deviennent un danger pour la santé. Les compagnies d'assurance maladie enregistrent de plus en plus de maladies cardiaques, de problèmes circulatoires, de maux de tête et, malheureusement, de morts liées à la chaleur. L'Aide à l'Environnement Allemande (DUH) a donc soumis 190 villes allemandes à une "vérification de la chaleur" et a publié un rapport inquiétant dans le "laboratoire du climat" de ntv : "Plus de 50 hectares sont scellés chaque jour", déclare la directrice générale fédérale Barbara Metz. Ce qui est alarmant, ce n'est pas seulement la disparition des espaces verts, mais aussi le fait que de nombreuses villes ne savent même pas à quel point le problème est grave dans leur propre région. "C'est inacceptable", déclare Metz. Elle demande des directives claires et contraignantes du gouvernement fédéral pour le dé-scellage et suggère, entre autres, de déplacer les parkings du centre-ville vers la périphérie pour faire de la place pour les arbres.

ntv.de : Quelle est l'ampleur du problème de la "chaleur en ville" ?

Barbara Metz : C'est un grand problème bien connu. En Allemagne, nous parlons depuis longtemps de l'étanchéité excessive des surfaces. Dans notre étude, nous avons donné une carte rouge aux villes ayant un taux d'étanchéité supérieur à 50 %, une carte jaune entre 45 et 50 %, et une carte verte en dessous de 45 %. Même avec cette notation généreuse, nous avons dû distribuer de nombreuses cartes jaunes et rouges. Même dans les villes jaunes, l'étanchéité est déjà trop avancée et doit être stoppée immédiatement car vivre dans ces villes est nuisible à la santé. Les compagnies d'assurance maladie rapportent également une augmentation des maladies lorsque les villes deviennent trop chaudes. Il faut plus d'espaces verts.**

Qu'entend-on exactly par "scellé" ? S'agit-il seulement de rues ?

Pas seulement. L'étanchéité concerne tout ce qui est construit par-dessus. Cela peut être des rues, mais aussi des bâtiments et des parkings. Le terme correct est les zones de circulation et d'habitation. Tout ce où l'eau ne peut pas s'infiltrer,mostly asphalt or concrete. These surfaces heat up very strongly.**

Because the sun shines on them all day?

Exactly. For us humans, the perceived temperature is crucial, which is why it's also discussed in the weather report: If the air temperature reaches 30 degrees Celsius, an asphalt surface can heat up to over 50 degrees. This heat is radiated into the evening or night, making cities significantly hotter than meadows or forests.**

Those are the counterpart to sealed surfaces? Green spaces like parks or even avenues feel cooler in cities?

When it's really hot, where would you rather stand? In the direct sun, under a sun shade, or under a tree? Most people would probably choose the tree. Therefore, avenues, old tree stands, and parks are crucial for our well-being in cities. We also need roof greenery, facade greenery, and green spaces that provide shade.**

Most sealed surfaces have been created because there was a need. People drive to work by car, people need a residential building to live in. Especially in cities like Berlin, there is a great housing shortage, rents are rising. Now de-sealing surfaces, that doesn't work, does it?

Yes, we live in a built environment. Especially in the 50s and 60s, when Germany was being rebuilt, there was no awareness of this issue. Sometimes, this approach is still taken today. We act as if we have infinite space available, especially when it comes to affordable housing, which can also be created in existing buildings. Studies show this potential. We are not saying that no more building should take place, but we can build less, space-efficiently, and consider where: Should we build into a floodplain where animals live, where there is shrubbery and plenty of green, or on an area that is not as valuable for nature conservation or even wasteland? And then, we must de-seal elsewhere. Schoolyards are a great example: There are 32,000 schools in Germany, and many schoolyards are completely asphalted. These areas can be greened. This would be a win-win situation, also for the children.

"De-sealing" also means streets and parking lots.

If a street is not needed, it should be dismantled. This cannot be answered in general terms. Each city must look at its own situation. If it finds that de-sealing is necessary, it must decide where green can be brought in sensibly. This can be roofs, facades, or schoolyards. Fewer parking spaces are also a good idea to reduce individual traffic and the number of parked cars. Especially in cities like Berlin, there are many parking opportunities directly in front of residential buildings. Why not offer parking spaces outside the cities instead? Supermarket parking lots can also be partially dismantled.

But many car drivers in Berlin already complain that they can't find a parking spot. If you reduce the number of parking spaces, you'll trigger a new wave of protests.

It may disturb some people, but many vehicles are moved little and block parking spaces. These cars can be parked outside and free up space for people who rely on cars. This development is necessary, but of course not without the appropriate offer. You can't just take away the parking space from people. But I'm sure that many people in their daily lives would appreciate fewer cars and a bit more green in front of their own door. We also see this with our heat check: The interest is huge, the topic moves people because they realize how unpleasant the situation in the cities has become.

You mentioned heat, which is harmful to health. Especially when a city heats up for several days. Has this been investigated?

Je n'ai pas de chiffres précis, mais nous travaillons avec des compagnies d'assurance santé. Elles constatent que les maladies cardiaques, les problèmes circulatoires, les maux de tête et les troubles mentaux augmentent considérablement les jours de forte chaleur - et bien sûr, le nombre de décès liés à la chaleur augmente également. C'est pourquoi les compagnies d'assurance santé sont également favorables à la dé-scellé. Les oasis vertes en ville où l'on peut s'asseoir à l'ombre réduisent les coûts de santé, surtout pour les personnes âgées ou les familles avec de jeunes enfants qui sont moins mobiles ou ne peuvent pas aller à la campagne.

Vous avez également examiné le volume vert des villes dans votre étude. Comment définissez-vous une "oasis verte"?

Le volume vert correspond au mètre cube par mètre carré : Combien de vert il y a par mètre carré d'espace. Deux mètres cubes de vert par mètre carré reçoivent un carton rouge, entre deux et quatre un carton jaune, et tout ce qui dépasse quatre un carton vert.

Les zones gazonnées ont de mauvais résultats, même si elles sont vertes.

Exactement. Elles sont encore enregistrées comme espaces verts, mais bien sûr, un arbre avec un grand volume et beaucoup de feuillage est un meilleur fournisseur d'ombre que de la pelouse roulée.

84 sur 190 villes ont reçu un carton vert. Est-ce que c'est bien ou mal ?

Bien, parce que cela signifie que tout n'est pas scellé. Cela serait préoccupant. Il y a des villes avec suffisamment d'espaces verts. Cependant, le classement montre que nous devons rediriger car plus de 50 hectares sont toujours scellés par jour. C'est trop. La politique a également reconnu cela : d'ici 2030, le taux de scellement doit être réduit à 30 hectares par jour. D'ici 2050, le gouvernement fédéral souhaite être à zéro net. Cependant, cette tendance n'est pas reflétée dans les chiffres actuels. Comment cet objectif sera-t-il atteint sans mesures ? Et pourquoi si tard ? Combien d'aires seront encore scellées d'ici là ? Il faut garder à l'esprit : il coûte de l'argent pour resceller ces zones plus tard ; il coûte de l'argent pour payer les conséquences pour la santé. Les villes qui ont reçu un carton rouge ou jaune de notre part doivent immédiatement arrêter de sceller et commencer à resceller.

Detmold, Ratingen, Potsdam et Jena sont en tête. Qu'en déduisez-vous ? Une politique correspondante est-elle poursuivie là-bas ? Les gens réclament-ils des espaces verts ?

Il ne peut pas être attribué à des partis. Il y a de bons et de mauvais exemples partout. Les gens peuvent également faire peu dans de nombreux endroits. Les initiatives citoyennes peuvent s'opposer à la construction de quelque chose, mais pas contre le scellement des terres. Il n'y a pas de base juridique contraignante. C'est notre critique : les villes doivent également savoir ce qu'elles ont le droit de sceller et comment. Nous avons même été surpris, mais il y a eu de nombreuses réponses des villes et des communes disant qu'ils savent enfin où ils en sont. C'est un désordre. Ces données doivent être collectées et mises à disposition. Les urbanistes ont besoin d'une orientation sur ce qu'ils doivent prendre en compte.

N'avez-vous pas dit que la politique a déjà reconnu le problème ?

Le ministre fédéral du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme a publié la semaine dernière une stratégie de protection contre la chaleur, qui stipule également : nous avons besoin de plus de vert dans nos villes. Il y a également une aide financière pour les municipalités pour demander des mesures de protection contre la chaleur. Ce n'est pas faux, mais cette incitation seule ne suffira pas. Il faut une certitude juridique pour que ce soit clair pendant la planification : autant d'espaces verts doivent être disponibles. Si vous scellez ici, vous devez resceller ailleurs.

Ça marche ? Surtout l'industrie de la construction se plaint déjà maintenant des nombreuses exigences qui doivent être observées. C'est pourquoi presque rien n'est construit. S'il y a plus d'exigences maintenant...

Ça marche. Notre droit de la construction est complètement surchargé et devrait être révisé. C'est pourquoi nous plaidons également pour une construction simple. Cependant, je n'accepte pas que la bureaucratie soit l'argument pour dire que malheureusement, nous ne pouvons pas resceller.

Barbara Metz a parlé avec Christian Herrmann. La conversation a été raccourcie et lissée pour une meilleure compréhension. Vous pouvez écouter l'intégralité de la conversation dans le podcast "Klima-Labor".

