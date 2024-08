- Les villes MV ne veulent pas facturer aux propriétaires de SUV un supplément pour la caisse.

Les propriétaires de gros SUV urbains ne doivent pas s'attendre à payer plus cher pour se garer en Mecklembourg-Poméranie occidentale, du moins pour l'instant. Une enquête a révélé qu'il n'y a pas de projets d'augmentation des frais de stationnement résidentiels pour les véhicules plus gros dans les villes de l'État. Cela signifie qu'une initiative de l'Association allemande de protection de l'environnement (DUH) dans le nord-est peut ne pas avoir l'effet souhaité, car elle vise à soulager la circulation urbaine et l'environnement.

L'organisation environnementale a demandé des frais de stationnement plus élevés et des restrictions pour les véhicules surdimensionnés dans 324 villes à travers le pays, y compris quatre municipalités en Mecklembourg-Poméranie occidentale. La DUH se considère confirmée dans ses efforts pour mettre fin à l'augmentation du nombre de SUV dans la circulation urbaine. Plus de 21 000 personnes ont exprimé leur opposition aux voitures plus nombreuses et plus grosses dans leurs villes grâce à l'action "Monster SUV hors de ma ville !".

Les conducteurs de SUV dans les villes de MV restent indemnes

"Il est clair pour beaucoup de gens que nous devons faire plus pour les bus, les trains et les vélos. Pour l'environnement. Mais nous n'avons pas pour objectif d'augmenter les frais de stationnement pour un type de véhicule spécifique", a déclaré la maire de Rostock, Eva-Maria Kröger (gauche). Après l'augmentation récente des frais de stationnement résidentiels de 30,70 à 120 euros par an, il n'y a pas de projets de changements supplémentaires, a déclaré la mairie de Schwerin. Cela signifie qu'il n'y aura pas de restrictions basées sur les types de véhicules tels que les SUV.

Des déclarations similaires ont été faites dans la ville hanséatique de Greifswald. Là, les prix pour le stationnement résidentiel ont été augmentés à 90 euros en mars. Les frais spéciaux pour les conducteurs de SUV ne sont pas un problème dans l'administration, et il n'y a pas eu d'initiatives politiques à cet égard, a déclaré un porte-parole à Stralsund.

FDP : la voiture souvent indispensable

**Le député d'État FDP David Wulff a décrit l'approche consistant à charger davantage les conducteurs de voiture sans créer d'alternatives fiables comme insuffisante et antisociale. "Aujourd'hui, on lit partout que les transports en commun sont insuffisamment développés dans de nombreuses régions, et que le train est en chaos en raison des chantiers et des annulations de trains. Dans ces circonstances, nous ne pouvons pas demander aux gens de renoncer à leur voiture", a argumenté Wulf. Les plans de l'aide environnementale menaceraient également le pouvoir économique des villes et le commerce en

