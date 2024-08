- Les villes frontalières allemandes accueillent chaleureusement le Europa.Schlockenspiel (ESC) à Bâle.

La désignation de Bâle comme ville de l'ESC pour 2025 a suscité de l'enthousiasme et des attentes élevées de la part de la rive allemande du Rhin. Le Concours Eurovision de la chanson (ESC) devrait avoir une influence favorable sur l'ensemble de la région tri-nationale de la Suisse, du français et de l'Alsace, selon le maire de Lörrach, Jörg Lutz, qui s'est exprimé auprès de l'agence de presse allemande. "Je suis convaincu que l'aura distinctive de l'ESC se fera également sentir à Lörrach", a ajouté le maire de cette municipalité située dans le sud-ouest de l'Allemagne.

La finale de l'ESC est prévue pour le 17 mai 2023, à quelques pas de la frontière allemande à Bâle. La troisième plus grande ville de Suisse a remporté le droit d'organiser l'événement face à Genève, à l'ouest du pays, selon l'organisateur de l'événement, l'Union européenne de radio-télévision (UER). Plus de 35 pays sont attendus pour un spectacle étincelant et vibrant afin de couronner le plus populaire des artistes musicaux. Près de 150 millions de personnes sont attendues pour regarder la finale à la télévision, sans compter celles qui le feront sur YouTube.

Lörrach espère que ses attractions touristiques et ses hébergements prospéreront grâce à cet événement important. "Compte tenu de notre proximité avec Bâle, de nombreux spectateurs de l'ESC sont susceptibles de visiter Lörrach et d'apprécier sa diversité", a déclaré Lutz.

De même, la maire de Weil am Rhein, Diana Stöcker, a exprimé ses pensées. La représentante locale de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) a parlé des avantages pour la région tri-nationale. Elle a annoncé des plans de coordination rapprochée transfrontalière dans les jours et les mois à venir en matière d'infrastructure et de sécurité. Weil am Rhein est située juste à la frontière avec la Suisse et compte environ 31 000 habitants.

En attribuant le droit d'organiser l'ESC à Bâle, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a reconnu le potentiel de la ville pour organiser un événement réussi, compte tenu de son statut de grande ville en Suisse. L'industrie touristique suisse devrait particulièrement bénéficier de l'afflux de visiteurs pendant l'ESC, Lörrach et Weil am Rhein étant des destinations privilégiées en raison de leur proximité avec l'événement.

Lire aussi: