- Les villes allemandes qui favorisent l'attrait culturel peuvent gagner en popularité

Amusant à l'opéra, accro aux spectacles de théâtre, admirant l'art dans un musée ou simplement découvrant le dernier blockbuster au cinéma - ces expériences et bien d'autres sont à portée de main dans les centres urbains animés d'Allemagne. Les possibilités culturelles et artistiques sont abondantes, mais où la diversité brille-t-elle le plus intensément et à quel coût?

Une récente étude de "Urlaubstracker.de" a jeté quelque lumière sur cette question. En analysant les 20 villes allemandes les plus peuplées en juillet, ils ont comparé les options de divertissement disponibles dans les cinémas, musées et théâtres ou opéras. Les trois meilleurs résultats ont été choisis pour une comparaison de prix moyenne.

Prix imbattables au cinéma et nombreux musées

Bochum se classe dixième, se vantant de certains des billets de cinéma les plus abordables. Une sortie dans les cinémas les mieux notés ne vous coûtera que 7,50 euros par billet - une aubaine, partagée même avec le numéro un de la liste. Hannover, quant à lui, se classe neuvième. Son impressionnant nombre d'opéras et de théâtres, avec 11,38 pour 100 000 habitants, n'est surpassé par aucune autre ville de la liste.

Berlin, avec environ 300 musées, se hisse à la huitième place. Une visite aux musées les mieux notés vous coûtera en moyenne 9,30 euros par visite. Nuremberg fait également son entrée sur scène avec sa collection de musées impressionnante. Bien qu'ils soient inférieurs à ceux de Berlin, la ville franconienne se classe septième, avec 10,13 musées pour 100 000 habitants.

Bielefeld occupe la sixième place, combinant parfaitement les excursions culturelles avec les soirées cinéma à blockbusters. Une visite à un musée et un cinéma, en moyenne, ne vous coûtera moins de 20 euros au total. Dortmund grimpe à la cinquième place, avec des représentations d'opéra et de théâtre très bien notées, manquant de peu les deux premières places.

Leipzig rate de peu le podium, avec un paysage théâtral diversifié et attrayant et une densité de musées de 10,23 pour 100 000 habitants.

L'équipe culturelle A d'Allemagne

Stuttgart se classe troisième. Les billets de cinéma y sont plus chers, avec une moyenne de 25,80 euros, mais les visites de musées restent relativement abordables, à 8,80 euros.

Bonn brille également dans les activités culturelles, offrant des visites de musées abordables à une moyenne de 8,60 euros. Bien qu'elle ne remporte pas la première place, l ancienne capitale fédérale remporte l'argent, juste derrière le grand vainqueur.

La perle rare des villes culturelles allemandes, selon l'étude, est Dresde. La ville est célèbre pour l'impressionnant Opéra Semper, l'un des opéras les plus célèbres du monde. Plongez dans les offres diverses, mais préparez-vous à payer - ils ont une moyenne de 25,50 euros, se classant troisième, après Stuttgart et Francfort. Dresde possède également la deuxième densité de musées par habitant et offre les billets de cinéma les plus économiques, avec une moyenne de 7,50 euros. Ces prix sont les mêmes que ceux de Bochum, offrant les voyages cinéma les plus abordables du classement. Les billets de cinéma les moins chers, avec une moyenne de 8,00 euros, se trouvent à Nuremberg.

En ce qui concerne les offres de concerts, Berlin, Hambourg et Cologne se démarquent, accueillant plus de 1 000 concerts chacun jusqu'à l'année prochaine. Munich propose environ 900 événements musicaux, tandis que Leipzig, après Cologne, offre la deuxième densité de concerts.

Outre le fait d'être connue pour ses cinémas très bien notés avec des prix abordables, Hanovre dispose également d'un nombre impressionnant d'opéras et de théâtres, faisant de la ville un paradis pour les amateurs de théâtre. La ville compte 11,38 opéras et théâtres pour 100 000 habitants, plus que n'importe quelle autre ville de la liste.

De plus, Dresde, la perle rare des villes culturelles allemandes, n'est pas seulement célèbre pour son Opéra Semper, mais offre également les billets de cinéma les plus économiques, avec une moyenne de 7,50 euros, en faisant une destination idéale pour les cinéphiles soucieux de leur budget.

