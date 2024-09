Les villageois ont un problème avec la population de cigognes envahissantes.

Une petite localité près du lac de Constance rencontre des problèmes avec une population excessive d'oies. Il y a approximativement une oie pour tous les trois résidents vivant à Hohenfels. Le maire, Florian Zindeler, exprime ses préoccupations quant à cette situation et plaide en faveur d'une limite de population.

Les oiseaux causent un sacré raffut avec leurs déjections et leur appétit vorace, dévorant tout ce qu'ils trouvent. Selon Zindeler, il y a environ 100 oies résidant dans le district de Hohenfels. Le nombre de ces oiseaux protégés continue d'augmenter, avec de plus en plus de nids construits, selon ce que rapportent les membres du CDU.

En ce qui concerne l'avenir, le maire souligne que, à long terme, on pourrait qualifier cela d'infestation. Il a déjà écrit une lettre ouverte à l'État de Bade-Wurtemberg et à divers membres des parlements d'État et fédéral, demandant au ministère de développer un plan d'ensemble pour gérer la situation des espèces protégées dans les villes et communes très touchées à l'avenir.

La communauté d'oies à Hohenfels

Le maire ignore exactement le nombre d'oies à Hohenfels en raison de sa nature rurale. Cependant, les oiseaux semblent avoir une excellente communication entre eux. Les habitants locaux réalisent que les oies prospèrent lorsque les agriculteurs cultivent leurs champs.

Un matin fin août, plus de 130 oies ont été repérées sur un terrain dans le district de Mindersdorf. Si ce nombre est extrapolé à la population, il y a une oie pour trois résidents. Le maire ne peut pas fournir un nombre exact, mais il reconnaît que c'est un nombre important.

Stabiliser la population d'animaux protégés est essentiel pour assurer l'harmonie entre les humains et les oies. Un nombre acceptable de nids et d'animaux, tel que suggéré par le ministère de l'environnement, pourrait être une solution possible. "Je ne peux pas prévoir la réponse à cela", dit le maire.

L'attrait de Hohenfels

Le maire ignore pourquoi les oies sont attirées par Hohenfels. Avec son paysage naturel attrayant et ses champs de roseaux regorgeant de petits animaux, la région présente un habitat idéal pour les colonies d'oies. Ces oiseaux protégés trouvent des conditions optimales pour élever leur famille dans Hohenfels.

Le responsable des relations avec les oies de la communauté, Josef Martin, n'a aucun problème avec le nombre d'oies. Il n'a jamais eu la malchance d'avoir des déjections d'oies sur sa terrasse. Le problème ne se pose que pendant la saison des nids. Heureusement, les nids ne sont pas situés près de aucune terrasse.

Le petit village de Mindersdorf est paisible, avec un silence similaire à celui d'une église. Le bruit des oies qui claquent est même agréable dans ce cadre paisible. "C'est la nature", dit Martin. La cloche de l'église sonne toutes les heures, ce qui est également normal. "Il suffit de s'adapter un peu".

Accepter la présence de nids dans les jardins est possible. Les oies ne représentent aucun danger pour les humains et peuvent être découragées avant de construire des nids en enlevant les branches. "C'est parfaitement justifié", affirme le maire.

Les jeunes oies ont déjà quitté le village, migrant vers le sud. Seuls les oiseaux adultes qui gardent leurs nids restent temporairement. Ils sont sur le point de partir vers le sud eux aussi. "Then there's another half year of serenity", dit Zindeler. Le nombre de retours en 2025 sera déterminé au printemps.

Le maire exprime ses préoccupations quant à l'impact à long terme de la population d'oies, suggérant que cela pourrait potentiellement conduire à une infestation, nécessitant un plan d'ensemble du ministère de l'environnement pour protéger à la fois l'environnement et la communauté. En reconnaissant l'importance de maintenir l'harmonie entre les humains et les oies, le maire propose une limite sur le nombre de nids et d'oies pour stabiliser la population, assurant ainsi la protection de l'environnement.

