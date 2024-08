- Les vignerons du Bade et du Württemberg conservent le titre de "Roi du vin"

La récente controverse autour de la tradition de la reine du vin de Palatinat a laissé les viticulteurs du Bade et de Wurtemberg indifférents. Alors que les vignerons de l'autre côté du Rhin débattent passionnément du titre de la plus ancienne monarque du vin d'Allemagne, les associations de vignerons du Bade et de Wurtemberg s'engagent à maintenir la tradition.

"C'est une tradition qui est vivante", a déclaré Hermann Morast, directeur général de l'association des vignerons de Wurtemberg, à l'agence de presse allemande. "Et elle ne changera pas à cause d'un débat sociétal externe." Pour les vignerons du Bade, leur association a souligné qu'une interprétation contemporaine de la fonction de reines du vin était plus importante qu'un nouveau titre.

Dans le Palatinat, la deuxième plus grande région viticole d'Allemagne, l'association Pfalzwein veut que le titre ne soit plus "Reine du vin de Palatinat", mais plutôt "Ambassadrice du vin de Palatinat" ou "Ambassadrice du vin de Palatinat". Au lieu de couronnes, il y aurait des badges dans la compétition, qui est maintenant ouverte aux hommes. Le maire de Neustadt, Marc Weigel, a critiqué cela comme une dévaluation de la marque.

Les deux parties ont finalement trouvé un compromis : après l'élection de la Reine du vin de Palatinat le 4 octobre à Neustadt, un concept à long terme sera développé. Pfalzwein, responsable de la promotion viticole régionale, veut élargir l'élection. Selon l'issue, il y aura soit une reine avec une couronne, soit un souverain du vin avec un badge en or. Si un homme gagne, il y aura un souverain du vin avec un badge en argent, comme l'a expliqué Pfalzwein.

