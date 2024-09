- Les victoires démocratiques devraient susciter la réflexion des membres du Parti vert

Les élections régionales en Saxe et en Thuringe ont laissé "tous les individus démocrates, quel que soit leur genre", selon les chefs de file des Verts en Mecklembourg-Poméranie occidentale, dans une humeur contemplative. Selon la présidente Katharina Horn, "les résultats qui se dessinent ce soir sont un appel à se réveiller pour la démocratie dans ce pays."

Pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale, le parti d'extrême droite anti-démocratique dirigé par Höcke et l'AFD est devenu la force la plus puissante dans un Parlement régional, comme l'a souligné Horn. Et en Saxe, les partisans de la démocratie et les soutiens de Poutine ont également réussi à obtenir des gains significatifs. Les préoccupations de Horn sont principalement dirigées vers la performance des Verts en Thuringe.

"Les personnes qui se sont battues sans relâche jusqu'à la fin, et ce n'est pas seulement décourageant pour eux, mais aussi pour la Thuringe, qu'il semble que leurs efforts aient été vains - que le Parlement régional manque probablement de représentation pour la protection du climat et de l'environnement, la démocratie et l'économie orientée vers l'avenir", a déploré Horn. Cependant, les politiques vertes doivent continuer à avoir une présence dans le paysage politique futur de la Thuringe.

Les Verts ont franchi le seuil des cinq pour cent en Saxe

Le porte-parole en chef Ole Krüger a commenté les performances de son parti en Saxe, en déclarant : "Nous considérons le franchissement de l'obstacle des cinq pour cent en Saxe comme un mandat pour continuer notre approche pragmatique et le dialogue constructif avec les citoyens, ainsi que pour développer des solutions pratiques aux problèmes actuels de notre temps."

Krüger appelle maintenant à un dialogue ouvert entre les démocrates pour établir un gouvernement stable. Il est également clair pour les Verts qu'ils cherchent à former un gouvernement à partir des partis démocrates du centre.

