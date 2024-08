- Les victimes en Italie: évaluer la menace que représente l'araignée violoniste

Au cours d'une courte période, deux individus en Italie ont trouvé la mort suite à des rencontres avec l'araignée violoniste brune. Cette espèce d'araignée, Loxosceles rufescens, prospère dans la région méditerranéenne, notamment dans les destinations touristiques populaires comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la Turquie. À mesure que la saison estivale atteint son apogée, les préoccupations concernant l'araignée violoniste brune ont augmenté de manière significative. Mais dans quelle mesure cette araignée, dont la taille varie de 7,5 à 9 millimètres selon le sexe, est-elle dangereuse ?

La venin de l'araignée violoniste brune peut être puissant, mais pas aussi mortel qu'on pourrait le penser, affirme Maurizio Soave, responsable de l'unité de contrôle des poisons à l'hôpital Gemelli de Rome. Les morsures initiales sont souvent indolores, avec des démangeaisons et de la douleur qui ne se manifestent qu'après coup. En quelques heures, des cloques et une rougeur peuvent également se développer autour du site de la morsure.

Transmission bactérienne

Outre son venin, l'araignée violoniste brune peut également introduire des bactéries dans les tissus atteints, ce qui peut entraîner des infections ayant des conséquences graves. En cas d'une telle infection, une nécrose lente pourrait se développer autour du site de la morsure, entraînant des dommages tissulaires et la formation de plaies profondes et difficiles à guérir. Des infections graves, telles que la septicémie, pourraient ensuite se développer.

De tels résultats sont however extrêmement rares, selon le Centre antivenimeux de Pavie. Dans la plupart des cas, les habitants de la région méditerranéenne ne rencontrent pas de complications suite à une morsure. C'est particulièrement vrai pour les personnes ne souffrant pas de maladies préexistantes, telles que le diabète ou les allergies. Malheureusement, les enfants et les personnes âgées sont considérés comme plus vulnérables.

Deux incidents récents mortels en Italie

Dans la triste foulée de ces incidents, un homme de 52 ans en Sicile est décédé suite à une morsure de l'araignée violoniste brune. Tragiquement, cela a été suivi par la mort d'un jeune homme de 23 ans dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, qui est décédé un mois après avoir été mordu par une araignée violoniste. La cause de sa mort a été confirmée comme étant un choc septique et un échec d'organes.

En général, l'araignée violoniste brune a tendance à résider dans des terriers et préfère les sols arides. Elle ne mord que lorsqu'elle perçoit une menace. Les experts recommandent de nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon après toute morsure, avec la recommandation d'utiliser une pommade corticoïde ou des antibiotiques en cas de démangeaisons ou de rougeur importantes.

Les incidents mortels mentionnés en Italie ont soulevé des questions et des préoccupations au sein de la communauté médicale, incitant la Commission italienne des produits médicaux et des dispositifs médicaux à allouer des ressources supplémentaires à la recherche sur l'araignée violoniste brune et son impact sur la santé humaine.

Compte tenu de la rareté des conséquences graves, il est crucial que le grand public soit bien informé sur les symptômes et les réponses appropriées à une morsure d'araignée violoniste brune, comme recommandé par la Commission italienne pour l'évaluation des risques et la gestion des crises.

