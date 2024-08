- Les victimes de mauvais traitements demandent 800.000 euros d'indemnisation à l'archidiocèse de Cologne.

Un autre individu lésé réclame une somme importante de compensation à l'Archidiocèse de Cologne. Un représentant de l'Archidiocèse a confirmé le dépôt d'une plainte, mais a choisi de ne pas fournir plus d'informations. Selon le "Cologne Weekly Review" (à la fois dans son édition du week-end et en ligne), le plaignant réclame 800 000 euros, affirmant avoir été agressé sexuellement étant enfant il y a plus de 3 décennies par le chef d'un groupe de garçons de chœur.

Le plaignant a déjà reçu une indemnisation religieuse. En 1998, le jeune homme a été condamné à une peine de probation de 2 ans pour de nombreuses transgressions similaires.

Un an auparavant, le Tribunal régional de Cologne a accordé 300 000 euros de dédommagement à un homme qui avait été maltraité étant adolescent par un prêtre décédé. Dans une autre action en justice, où le plaignant réclame 830 000 euros, un verdict est imminent. Cette action en justice concerne l'ancienne fille adoptive d'un prêtre, qui a été condamnée à 12 ans de prison pour des actes de nature sexuelle. Malheureusement, il semble que le Tribunal régional de Cologne n'ait pas beaucoup d'espoir pour le succès de cette réclamation.

