Les victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement dans la Garde côtière demandent des changements majeurs après le nouveau rapport du comité du Sénat.

Après des mois d'enquête dans les deux chambres, le sous-comité d'enquête de la Commission sénatoriale de la Sécurité intérieure a publié mercredi un rapport de 48 pages du personnel de la majorité détaillant des décennies d'abus et de dissimulations. C'est le premier à être publié dans une série d'enquêtes gouvernementales en cours déclenchées par le reportage de CNN sur une enquête secrète de la Garde côtière sur les agressions sexuelles dans son académie prestigieuse de la Garde côtière. Cette enquête, baptisée "Opération Ancre souillée", a été tenue secrète du public et même du Congrès malgré la confirmation de dizaines d'agressions passées.

Meghan Lori Klement, une ancienne matelote, a déclaré au comité jeudi qu'elle s'était sentie dans un "cauchemar" après avoir été harcelée et agressée pendant des mois par un ancien chef senior retraité qui était contracté dans sa base.

Klement a noté qu'elle avait été mise à l'écart et invitée à "penser à la vie et à la carrière" de l'auteur. "J'étais une jeune fille, et j'avais vraiment peur", a-t-elle déclaré. "Quand il m'a dit ces mots, j'ai perdu tout espoir, j'ai eu honte et j'ai été embarrassée. Je me suis sentie complètement discréditée, et cela m'a suivie pendant 11 ans."

Elle a déclaré qu'un tournant avait été atteint lorsqu'une personne de grade supérieur avait finalement accepté de la soutenir. "Quand j'ai réalisé que j'avais quelqu'un qui avait un certain rang et une position derrière moi, c'est là que j'ai vraiment eu du courage", a déclaré Klement. "Il y a beaucoup de pouvoir dans cela."

Klement a également déclaré qu'elle n'avait pas eu accès aux documents concernant son propre dossier, ni pendant son service actif ni après. "On verra si je les récupère un jour", a-t-elle déclaré.

Julian Bell, un chef warrant officer 4, a également déclaré qu'il n'avait rien reçu concernant son propre dossier, et que ses demandes via la loi sur la liberté de l'information avaient été refusées.

Crystal Van Den Heuvel, un yeoman petty officer premier classe, a raconté comment un homme avec qui elle travaillait lui avait dit qu'il avait pensé à voler sa culotte à plusieurs reprises, et qu'il avait essayé de mettre la main dans son sac pendant qu'elle était dans une voiture avec lui en disant qu'il voulait sentir sa culotte. Van Den Heuvel a déclaré que l'homme n'avait pas arrêté avant qu'elle ne menace de le laisser sur le bord de la route et de faire venir sa femme pour le récupérer.

During the hearing, Van Den Heuvel pushed for the idea that command should not be able to evaluate victims for a year after they come forward about assault, so that they don’t face retaliation. Instead, Van Den Heuvel said that victims need an outside agency to evaluate their cases "so that there is no conflict of interest" within command. Several other witnesses agreed, as Van Den Heuvel noted that commanding officers often are friendly with each other, and even went to the Coast Guard Academy together.

Shawna Christine Ward, a retired Chief Warrant Officer 4, was one of the witnesses who said that there should be a third party to evaluate victim statements and investigations.

“It’s the exact same story, and the Coast Guard is just saying, ‘It’s OK.’ I’m tired of the words,” Ward said. “I’m tired of the word ‘commitment.’ There is no commitment. Words are not enough to fix it. Action actually has to be taken in order to do it.”

In closing, Ward told the committee, “I loved the Coast Guard. I still do. But there is a certain part of the Coast Guard that is completely broken.”

