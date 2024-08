apprêt pour l'école - Les Verts veulent améliorer la santé mentale des écoliers de Saxe

Bulimia-Learning", Plans d'enseignement surchargés, notation et pression de performance, stress et harcèlement: Les Verts du Parlement régional de Saxe s'inquiètent de la santé mentale des enfants et des jeunes. "Notre objectif doit être de maintenir la curiosité, la créativité et la joie d'apprendre que les enfants apportent à l'école tout au long de leur scolarité. Nous voulons des écoles où l'apprentissage, la vie et le rire sont également valorisés", écrit l'expert en éducation des Verts, Christin Melcher, dans un papier de position.

Christin Melcher : L'école peut rendre malade

Cependant, la réalité est différente pour de nombreux élèves, a expliqué la députée de Leipzig. Bien que le mandat éducatif et d'enseignement dans la loi scolaire soit formulé de manière holistique, la connaissance académique est considérée comme plus importante que le bien-être personnel et la santé mentale. "L'école peut rendre malade. La pandémie de Corona a agi comme un accélérant et a été un tournant pour les jeunes. Les effets se font toujours sentir." La pénurie de ressources telles que le manque d'enseignants aggrave la situation.

Melcher a fait référence à des études montrant que les jeunes sont de plus en plus malheureux. La jeunesse d'aujourd'hui est caractérisée par "l'anxiété, l'incertitude et peu d'espoir pour l'avenir". La recherche sur le bonheur attribue cela aux crises mondiales et à la comparaison constante avec les autres, facilitée par les réseaux sociaux.

Melcher : Mettre la santé mentale plus en avant

"Compte tenu du nombre et de la gravité des crises de notre temps, la santé mentale des enfants et des jeunes doit être davantage prise en compte. Nous devons changer la façon dont nous faisons l'école", a expliqué Melcher. La tâche de l'école devrait être de rendre les jeunes forts et résilients pour leur parcours dans un monde de plus en plus complexe. "Les enfants et les jeunes ne peuvent apprendre correctement que s'ils sont en bonne santé et heureux." Pour ce faire, les Verts proposent un ensemble de mesures.

Ils appellent notamment à "une nouvelle culture d'apprentissage et d'évaluation avec moins d'évaluations de performance et des formats de feedback alternatifs". La pression de performance actuelle s'est avérée peu utile pour construire des compétences et l'estime de soi. Plus d'enfants et de jeunes devraient avoir la possibilité d'apprendre ensemble plus longtemps, par exemple dans les écoles polyvalentes. Le sujet de la santé mentale - gestion du stress, nutrition, sommeil et exercice - devrait être abordé directement en classe, par exemple dans une matière appelée "Bonheur" ou "Santé psychologique et école".

Démarrer l'école plus tard et mener plus de recherches sur le sujet

Les Verts préconisent un démarrage de l'école plus tardif. Les évaluations de la progression de l'apprentissage peuvent être combinées avec un enregistrement de la santé mentale. "Dans les études PISA, le climat scolaire et le bien-être des élèves sont également enregistrés - car cela est important pour le succès de l'apprentissage. Il est temps de prendre ces résultats tout aussi au sérieux et de les mettre en avant comme les niveaux de performance enregistrés." En outre, le groupe des Verts soutient la recherche sur ce sujet. En même temps, il est important d'améliorer les soins psychothérapeutiques pour les enfants et les jeunes.

