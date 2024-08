- Les Verts ont des manteaux idéologiques

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), a accusé son partenaire de coalition des Verts de porter des "lunettes idéologiques" sur la question de la transition énergétique. "Il ne s'agit pas de ce qui est raisonnable, de ce qui est économiquement juste. Il s'agit simplement du programme du parti", a-t-il déclaré lors d'un débat entre les principaux candidats pour les élections régionales du 1er septembre, organisé par la "Sächsische Zeitung", la "Freie Presse" et la "Leipziger Volkszeitung" à Dresde.

La transition énergétique telle qu'elle est actuellement mise en œuvre a échoué, a-t-il déclaré, et elle doit être relancée. "Nous y arriverons, mais nous devons retirer toutes les lunettes idéologiques", a déclaré Kretschmer. Nous devons également parler de l'énergie nucléaire et du gaz national.

Katja Meier, candidate principale des Verts et actuelle ministre de la Justice, a contredit Kretschmer. La transition énergétique n'a pas échoué, a-t-elle déclaré. La CDU et le SPD n'avaient planifié la sortie du nucléaire et du charbon, pas l'entrée dans les énergies renouvelables. Les Verts, quant à eux, l'avaient fait au niveau fédéral et régional.

Meier a également été en désaccord avec Jörg Urban, candidat principal de l'AfD sur ce sujet. "L'un des principaux motifs pour lesquels les entreprises industrielles disent qu'elles quittent l'Allemagne est le prix de l'énergie", a déclaré Urban. Le développement accru des énergies renouvelables rendrait l'électricité encore plus chère. La transition énergétique dépend des subventions, et l'argent pour cela doit être gagné. "C'est l'argent qui pèse sur notre économie", a déclaré Urban. Il veut se fier à l'énergie nucléaire, comme d'autres pays européens, et continuer à utiliser le charbon brun.

Meier a fermement contesté cette opinion. "Si quelque chose a été fortement subventionné pendant des décennies, c'est l'énergie nucléaire", a-t-elle déclaré. La Pologne et la République tchèque ont en effet décidé en faveur de l'énergie nucléaire, mais en raison de difficultés de planification et de manque d'assurance, elles l'ont reportée "aux calendes grecques". De plus, l'électricité provenant de sources renouvelables - contrairement à ce qu'Urban avait précédemment déclaré - est une raison pour que les entreprises s'installent dans une région.

Lire aussi: