- Les Verts exigent la castration des chats en liberté en Bavière

Les Verts de Bavière réclament l'obligation de castration pour tous les chats errants dans l'État libre. Pour réduire de manière permanente la population de chats sauvages, une réglementation uniforme dans tout l'État est nécessaire. "Un règlement de protection des chats valable dans toute la Bavière présente deux avantages : il renforce la protection des animaux et facilite la mise en œuvre pour les communes", a déclaré Paul Knoblach, porte-parole du bien-être animal au sein de la faction, à l'occasion de la Journée mondiale des chats le 8 août.

Bien que le ministère compétent ait déjà créé des directives et des modèles de règlements, il n'y a toujours pas de règlement étatique, a souligné Knoblach. Celui-ci doit être introduit par le ministère de l'Environnement. "Je veux réduire la souffrance des chats errants et enfin créer une sécurité juridique pour la gestion des chats non castrés dont les propriétaires ne peuvent être déterminés."

On estime qu'il y a environ 300 000 chats errants rien qu'en Bavière

Le nombre exact de chats errants qui parcourent la Bavière est inconnu. On estime qu'il y avait 15,7 millions de chats en Allemagne en 2022, dont 2,6 millions en Bavière. La Fédération allemande de bien-être animal soupçonne qu'il y a environ 300 000 chats errants sans propriétaire dans l'État libre. De nombreux propriétaires évitent également les coûts de castration, qui peuvent atteindre jusqu'à 200 euros, même pour les chats domestiques. Le résultat est que les refuges pour animaux sont également surpeuplés et ne peuvent parfois même pas accepter de nouveaux chats.

Du point de vue de Knoblach, un règlement étatique unifierait le patchwork actuel de règlements locaux. L'émission de règlements de protection des chats est actuellement la responsabilité des autorités administratives locales en Bavière. Cependant, l'expérience montre que cette approche décentralisée conduit à une mise en œuvre incohérente et parcellaire, ont critiqué les Verts. Actuellement, il n'y a que quelques règlements municipaux dans l'État libre, mais cela ne résout pas les problèmes. La Fédération bavaroise de bien-être animal réclame également un règlement de protection des chats étatique.

L'identification obligatoire et les restrictions de libre circulation aideraient également

En plus de l'obligation de castration, les Verts réclament également une obligation d'identification et d'enregistrement uniforme dans tout l'État, ainsi que des restrictions à la libre circulation non contrôlée des chats non castrés. De cette façon, la reproduction non contrôlée peut être limitée et le bien-être des animaux peut être amélioré. Contrairement aux chats domestiques bien entretenus, les chats errants souffrent souvent de mauvaise nutrition et de manque de soins médicaux.

D'autres espèces animales bénéficieraient également d'une réduction de la population de chats. Des études ont montré que les chats errants, aussi mignons soient-ils, sont partiellement responsables de l'extinction de nombreuses autres espèces animales dans le monde, comme les oiseaux. Ils peuvent également transmettre des maladies aux animaux sauvages.

