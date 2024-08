Les versions Pixel 9 et 9 Pro XL démontrent un début solide.

Les derniers smartphones Pixel 9 se tiennent fièrement avec des composants robustes et de nouvelles fonctionnalités AI intrigantes. Bien que Google les ait sortis en avance avant le lancement des iPhones, tous les aspects n'ont pas pu être pleinement testés en raison de leur sortie anticipée. Cependant, les fonctionnalités déjà opérationnelles sont plutôt impressionnantes.

Pour prendre de l'avance sur Apple, Google a dévoilé ses nouveaux smartphones plus tôt que d'habitude en août de cette année, au lieu d'attendre octobre. Cependant, ils fonctionnent sur Android 14 au lieu de 15, car l'horaire de développement du logiciel est resté inchangé. Certaines capacités AI sont encore en développement ou non disponibles en Allemagne pour le moment. Malgré tout, le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL ont fait forte impression lors des tests pratiques, laissant entrevoir leur véritable potentiel.

Design Repensé

Le design redessiné des appareils est réussi. En adoptant un cadre plus angulaire, ils tiennent confortablement en main, et le nouveau module de caméra en forme de pilule à l'arrière est attrayant. Cependant, sa saillie peut être gênante pour l'ourlet de votre poche.

Google a introduit pour la première fois une version Mini, que ntv.de n'a pas encore testée. Cependant, elle se concentre principalement sur la durée de vie de la batterie, car le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL ne diffèrent que par la capacité de la batterie.

Écran Plus Grand

Le Pixel 9 mesure légèrement plus que son prédécesseur en raison de l'augmentation de la taille de l'écran de 6,2 à 6,3 pouces. Cependant, il reste l'un des smartphones les plus compacts disponibles. Avec 198 grammes, il n'est pas léger.

L'écran OLED offre une résolution élevée de 422 pixels par pouce (ppp) et peut devenir beaucoup plus lumineux que le panneau du prédécesseur lorsqu'il est nécessaire. Il conserve ses taux de rafraîchissement précédents de 60 à 120 Hertz (Hz), offrant un excellent contraste et des couleurs.

Mise à Jour Significative de l'Appareil Photo pour le Pixel 9

Un amélioration notable est que le Pixel standard dispose maintenant du même appareil photo principal que les modèles Pro, ainsi que de leur caméra ultra-large de 48 mégapixels (MP). Cette mise à niveau permet au modèle 9 de prendre des photos macro, qui sont impressionnantes. La caméra frontale de 10,5 MP dispose maintenant d'une mise au point automatique au lieu d'une mise au point fixe.

Le Pixel 9 Pro XL est seulement légèrement plus grand et plus lourd que son prédécesseur, pesant 221 grammes. À part cela, il n'y a pas de changements significatifs, la capacité de la batterie restant presque inchangée.

Qualité Photographique et Vidéo Conforme

Les photos et les vidéos conservent leur qualité élevée par rapport au prédécesseur, que le Pixel standard peut maintenant atteindre à l'aide des caméras principales et ultra-larges. Les deux modèles Pro bénéficient de la caméra téléobjectif de 48 MP avec un zoom optique cinq fois, qui fonctionne exceptionnellement bien.

Les nouveaux appareils se démarquent de leurs prédécesseurs grâce à la nouvelle puce Tensor G4 de Google, permettant des modèles AI plus capables. Bien que le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL n'aient pas encore présenté toutes les fonctionnalités offertes lors de leur lancement, leurs nouveaux tours de caméra ont déjà fait leurs preuves en pratique.

Plus besoin de Photographe pour les Photos de Groupe

La fonctionnalité phare est "Ajoute-moi". Vous n'avez plus besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour les photos de groupe, car vous pouvez maintenant prendre une photo, donner votre téléphone à quelqu'un d'autre et vous placer. La personne qui prend la deuxième photo recevra des indications visuelles sur l'écran pour vous intégrer parfaitement. Le Pixel 9 produit ensuite une photo de groupe exceptionnelle. Cette fonctionnalité a si bien fonctionné lors des tests qu'elle était presque indistinguable d'un montage.

Le laboratoire AI de Google a introduit la capacité de générer un nouveau recadrage d'image. Cela inclut même les zones non photographiées mais capturées par les pixels de la caméra.

Il est maintenant facile d'inclure des "pieds coupés" dans la photo ou de convertir un paysage en portrait. Cette fonctionnalité a également bien fonctionné lors des tests. Et, comme auparavant, vous pouvez toujours déplacer, supprimer ou redimensionner des éléments.

Prompts pour les Débutants

Il est maintenant possible de guider le processus de retouche d'image AI en sélectionnant un objet ou une zone de photo et en spécifiant les modifications souhaitées. Cela ne devrait pas être trop complexe ; par exemple, Gemini peut remplacer une télécommande par une règle en bois.

En ce qui concerne Gemini, le concurrent de ChatGPT de Google remplace l'assistant numérique existant. Cependant, l'IA est encore en développement, donc l'ancien assistant numérique prend en charge certaines tâches. De nombreux fonctionnalités nécessitent également un abonnement Gemini Live, que les acheteurs de Pixel 9 peuvent essayer gratuitement pendant un an, leur permettant d'interagir naturellement avec l'assistant, comme avec ChatGPT.

Capture d'écran Plus Pratique

Certaines fonctionnalités AI pratiques sont gratuites mais uniquement disponibles en anglais. Cela comprend la nouvelle application Google Screenshots, qui trie et organise les captures d'écran enregistrées en fonction de leur contenu et crée des collections. Cette fonctionnalité s'est avérée efficace lors des tests, en particulier pour les captures d'écran avec du texte visible.

Pour faire lire le texte d'une capture d'écran à haute voix, vous n'avez pas besoin de l'application. Au lieu de cela, vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans la galerie de photos en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pour appeler Gemini et demander au assistant AI le contenu du texte. Il peut également le traduire dans une autre langue. Comme c'est pratique !

Gemini Toujours Prêt

Vous pouvez essentially appeler Gemini à tout moment pour obtenir des informations sur le contenu de l'écran, même pendant la lecture d'une vidéo YouTube. During the tests, ntv.de a pu rapidement afficher une liste de recettes pour un tutoriel de cuisine de cette manière.

Le 9 Pixel est livré avec une nouvelle application météo personnalisable qui affiche des informations détaillées et offre un rapport météo généré par l'IA avec un aperçu quotidien. Cependant, l'avantage supplémentaire par rapport aux résumés standard est limité.

Malheureusement, il n'y a actuellement pas d'autre nouvelle application disponible sur le Google Play Store allemand qui soit similaire à Pixel Studio. Cette application permet aux utilisateurs de produire des visuels à l'aide d'entrées textuelles (prompts). En raison de sa complexité, Gemini nécessite l'aide d'un modèle basé sur le cloud pour fonctionner. Google n'a pas encore révélé quand Pixel Studio sera disponible en Allemagne.

Même si toutes les capacités de l'IA ne sont pas encore disponibles, Google fait une entrée impressionnante avec la série Pixel 9 de dispositifs. Les fonctionnalités existantes sont impressionnantes et donnent un aperçu de ce qui nous attend. Il sera intéressant de voir comment Apple répondra avec ses nouveaux iPhones dans quelques semaines, qui arrivent également avec des capacités d'IA limitées.

Le matériel des Pixel 9 et 9 Pro XL est robuste, bien qu'il n'offre pas beaucoup d'innovations par rapport à ses prédécesseurs. Les individus qui n'ont pas besoin d'un appareil photo téléobjectif peuvent économiser de l'argent avec le Pixel 9, qui est vendu 900 euros. Grâce à la mise à niveau de l'appareil photo ultra-grand angle, il atteint virtually les capacités du Pixel 9 Pro, qui coûte 200 euros de plus. Le XL d'au moins 1200 euros reste le choix supérieur pour ceux qui cherchent un grand écran.

Les 8 sont également dignes d'être considérés. Bien qu'ils ne reçoivent pas toutes les nouvelles fonctionnalités AI, ils en auront la plupart. De plus, Google garantit sept ans de mises à jour Android, assurant que les dispositifs resteront contemporains pendant une période prolongée.

Les nouvelles fonctionnalités de la série Pixel 9, bien qu'encore en cours de test en raison de leur sortie précoce, peuvent offrir un avantage concurrentiel par rapport à d'autres dispositifs sur le marché. C'est là que d'autres modèles d'IA et fonctionnalités entrent en jeu, qui sont encore en développement ou non disponibles dans certaines régions.

Malgré certaines fonctionnalités exclusives à certaines régions ou nécessitant un abonnement, la série Pixel 9 offre des capacités d'IA impressionnantes, telles que la fonction "Ajouter-moi" pour les photos de groupe, la nouvelle application Google Screenshots et la possibilité de faire appel à Gemini pour obtenir des informations pendant la lecture de vidéos YouTube. Ces fonctionnalités, une fois pleinement disponibles et affiné

