Les vers de terre enivrés sont un concept qui suscite la réflexion.

Cette année, les Ig-Nobel Prizes, qui récompensent les chercheurs ayant mené des investigations inhabituelles, ont un thème zoologique : des vers ivres, des pigeons en fusées et des truites décomposées qui nagent. Plusieurs de ces prix ont été décernés à des scientifiques allemands.

Des recherches sur les vers ivres, les plantes artificielles imitant les vraies et les capacités de natation d'une truite morte ont valu à dix études les Ig-Nobel Prizes aux États-Unis. Le magazine honore l'étrange et célèbre l'innovation. Selon les organisateurs de l'événement, il s'agit de commémorer l'étrange et d'honorer l'imagination.

En allemand, "ignoble" se traduit par "dishonorable". Depuis que la cérémonie a été organisée numériquement en raison de la pandémie de COVID-19 pendant les quatre dernières années, elle a été organisée en personne pour la première fois à l'Institut de technologie du Massachusetts à Cambridge, sur la côte est des États-Unis.

Des scientifiques de l'Université de Hambourg ont reçu le prix en médecine pour avoir prouvé que les médicaments factices ayant des effets secondaires douloureux sont plus efficaces que ceux sans tels effets. "C'est un honneur d'être ici", a déclaré le récipiendaire, Lieven Schenk.

Des chercheurs du Brésil et de l'Université de Bonn ont découvert que certaines plantes authentiques imitent l'apparence de plantes en plastique voisines, remportant le prix de la catégorie botanique. "Nous ne savons pas encore comment elles font", a déclaré Felipe Yamashita.

Pigeons en fusées et cheveux tourbillonnants

Le psychologue américain décédé B.F. Skinner a reçu un prix posthume en catégorie paix pour ses travaux sur la navigation de pigeons vivants dans des fusées. "Je tiens à vous remercier d'avoir enfin reconnu sa contribution la plus importante", a déclaré sa fille, Julie Skinner Vargas, qui a accepté le prix à sa place.

Des scientifiques français et chilènes ont remporté le prix de la catégorie anatomie pour leur recherche sur la direction de rotation des cheveux chez les individus des hémisphères nord et sud.

Mammifères respirant par l'anus et 350 757 lancers de pièces de monnaie

Des scientifiques du Japon et des États-Unis ont été reconnus en physiologie pour avoir découvert que de nombreux mammifères ont la capacité de respirer par l'anus. Des chercheurs écossais ont remporté le prix en probabilité pour avoir présenté des preuves, à la fois théoriques et par 350 757 expériences, qu'une pièce a tendance à retomber sur son côté initial lorsqu'elle est lancée.

Un longévité liée à des registres de naissances et de décès rares pour des individus célèbres ayant une longue vie a été découverte par le chercheur britannique Saul Justin Newman.

Les scientifiques américains Fordyce Ely et William Petersen ont été honorés posthume en biologie pour leur recherche des années 1940 impliquant un chat, une vache et un sac en papier.

Vers ivres et carcasses nagantes

Des chercheurs néerlandais et français ont utilisé la chromatographie, une technique de séparation de substances, pour distinguer les vers ivres des sobres en chimie. Les présentateurs du discours dacceptation étaient ornés de silhouettes d'ours en peluche de vers surdimensionnés.

James Liao, un scientifique américain, a remporté le prix de la catégorie physique pour avoir présenté et expliqué les capacités de natation d'une truite morte. "Un poisson vivant nage plus qu'un mort - mais pas de beaucoup. C'est l'eau qui fait nager le poisson", a-t-il déclaré. "Je suis reconnaissant envers les organisateurs de l'Ig-Nobel pour avoir reconnu l'amusement dans la science."

La cérémonie, qui comprenait de vrais lauréats Nobel et avait pour thème "la loi de Murphy" cette année, comportait des lancers d'avions en papier, comme toujours. Des sketches, des pièces musicales bizarres et plein d'autres sottises ont également été présentés tout au long de la cérémonie. L'événement s'est terminé par Marc Abrahams, l'hôte, répétant ses lignes de clôture traditionnelles : "Si vous n'avez pas remporté un Ig-Nobel Prize cette année, et surtout si vous l'avez fait, mieux de chance l'année prochaine !"

