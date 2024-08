- Les vents sont contre la vente de la maison Fichtelberg

Les projets de vente de zones sur le sommet le plus élevé de Saxe, y compris la maison Fichtelberg connue dans la région, rencontrent de la résistance à Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis). Dans une résolution, le conseil municipal appelle le district à maintenir au moins les zones clés sur le plateau dans les mains du public, comme la ville l'a informé. Cela inclut les zones de circulation et la zone entre la station de téléphérique, la maison Fichtelberg et la cloche de la paix.

Le plateau sur le Fichtelberg, y compris son hôtel et son restaurant, est une destination touristique populaire. Jusqu'à présent, les propriétés appartenaient à l'Erzgebirgskreis, qui avait loué la maison Fichtelberg. Cependant, le district a lancé une procédure d'offre au printemps pour vendre l'objet et les zones environnantes.

La raison de cela est le besoin élevé de modernisation. Jeudi, le service de presse de l'autorité n'a pas pu fournir d'informations sur le statut actuel de la procédure sur demande.

L'État libre de Saxe a un droit de préemption

En principe, l'État libre de Saxe a un droit de préemption sur la zone. Cependant, en réponse à une petite enquête de l'homme politique de l'État Rico Gebhardt (La Gauche), le ministre des Finances Hartmut Vorjohann (CDU) a déclaré en juillet qu'il ne serait pas exercé.

Une propriété comme la maison Fichtelberg ne peut être acquise selon la loi de budget de Saxe que si elle est nécessaire pour remplir les tâches de l'État dans un avenir prévisible. Cette exigence n'est pas remplie, selon Vorjohann.

La chaîne de montagnes des monts Métallifères comprend le Fichtelberg, une destination touristique populaire connue pour son hôtel, son restaurant et sa station de téléphérique. Le conseil municipal d'Oberwiesenthal appelle à maintenir des zones clés dans cette chaîne, telles que les zones de circulation et la zone entre la station de téléphérique, la maison Fichtelberg et la cloche de la paix, dans les mains du public.

Lire aussi: