Poids lourds à la Bourse - Les ventes du groupe Dax ont à peine augmenté

Les poids lourds allemands de la Bourse ont augmenté leurs bénéfices en moyenne de 17 pour cent par rapport à l'année précédente au deuxième trimestre. Cependant, toutes les entreprises du Dax 40 n'ont pas participé à cette évolution, les constructeurs automobiles en particulier ayant connu des difficultés, comme le montre une analyse de la société d'audit et de conseil EY.

L'entreprise la plus rentable était à nouveau Deutsche Telekom AG, qui a généré un bénéfice d'exploitation de six milliards d'euros, suivie de Volkswagen (5,5 milliards d'euros) et de Mercedes (quatre milliards d'euros). RWE et Rheinmetall ont connu une croissance particulièrement forte. Bayer et Siemens Energy sont revenus dans la zone bénéficiaire après des pertes lors du trimestre précédent.

"Au bord d'une récession"

En termes de chiffre d'affaires, les entreprises du Dax ont réalisé une légère augmentation de 1,7 pour cent par rapport à l'année précédente. Les affaires en Europe se sont développées plus positivement qu'ailleurs. En Asie, les revenus ont même diminué de cinq pour cent.

Le président du directoire d'EY, Henrik Ahlers, parle de "résultats globaux très forts". "Nous sommes au bord d'une récession en Allemagne. De plus, nous voyons des problèmes structurels dans de nombreux secteurs tels que les surcapacités et une situation difficile en termes de coûts. Cependant, de nombreuses grandes entreprises allemandes sont très fortes à l'échelle mondiale, et certains marchés étrangers offrent encore des opportunités de croissance."

Malgré les conditions de marché difficiles, certains groupes du Dax, tels que RWE et Rheinmetall, ont démontré une croissance notable de leurs bénéfices. À l'inverse, des groupes du Dax comme Bayer et Siemens Energy, qui avaient Previously reported losses, managed to return to the profit zone in the second quarter.

