- Les ventes de Rheinmetall augmentent de plus d'un tiers

Rheinmetall, le plus grand conglomérat de défense allemand, poursuit sa croissance exponentielle. Au premier semestre, le chiffre d'affaires a bondi de 33 % pour atteindre environ 3,8 milliards d'euros, a annoncé l'entreprise à Düsseldorf. Le résultat opérationnel a presque doublé, atteignant 404 millions d'euros. Rheinmetall attribue cette amélioration de la rentabilité principalement à l'acquisition de l'espagnol Expal. Le siège de l'entreprise est à Düsseldorf, avec sa plus grande usine à Unterlüß, en Basse-Saxe.

Les perspectives économiques de Rheinmetall sont très positives, avec des carnets de commandes pleins. Le volume de "nomination" - commandes et nouveaux contrats-cadres - a atteint 15,4 milliards d'euros, soit plus du double. Les accords avec les clients civils sont également inclus dans ce chiffre. Bien que principalement connue pour sa fabrication d'armes, Rheinmetall a également une forte présence en tant que fournisseur automobile.

"Notre croissance n'a jamais été aussi forte", déclare le PDG Armin Papperger. La direction s'attend à des augmentations annuelles de chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros dans les années à venir. "Ce développement remarquable n'est possible que parce que nous avons investi tôt et que nous avons suivi un plan stratégique depuis 2014 - l'année de l'invasion de la Crimée", déclare le responsable. L'entreprise a considérablement étendu ses capacités, réalisé des acquisitions stratégiques et construit de nouvelles usines.

