Les ventes d'automobiles diminuent de façon significative de 30% environ

Le marché automobile le plus récent connaît une baisse, en particulier dans le domaine des véhicules électriques, qui enregistrent des pertes substantielles par rapport à l'année précédente. Un expert évoque diverses raisons pour expliquer les circonstances difficiles, dont certains facteurs externes qui influencent l'équilibre.

Les immatriculations de nouveaux véhicules en Allemagne ont connu une baisse significative en août, selon les données de l'Autorité fédérale des transports routiers (KBA), avec une diminution de 27,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse est principalement attribuable à l'intérêt déclinant pour les véhicules électriques, mais ce n'est pas seulement le marché électrique qui souffre - tous les autres types de motorisations ont également connu des chutes importantes.

Selon la KBA, seulement 69 % autant de véhicules électriques ont été immatriculés en août par rapport à août de l'année précédente. La baisse a été de 24,4 % pour les voitures diesel et de 7,4 % pour les voitures à essence.

La confiance des consommateurs en Allemagne est faible

Constantin Gall, de la société de conseil EY, attribue le ralentissement actuel du marché allemand des voitures neuves à des facteurs temporaires plutôt qu'à un renversement de tendance négatif, mais il souligne que l'ambiance reste tendue. L'écart par rapport aux niveaux d'avant-crise est encore important, et les chiffres actuels sont loin d'une reprise durable. Entre janvier et août, environ 590 000 moins de nouvelles voitures ont été vendues en Allemagne qu'à la même période avant la pandémie de coronavirus.

Gall cite plusieurs raisons pour la faiblesse persistante des ventes en Allemagne : "L'économie allemande ne reprend pas de la vitesse, et la confiance des consommateurs et l'état d'esprit des investissements chez les particuliers et les entreprises sont mauvais", a-t-il déclaré. "Les tensions géopolitiques et les conflits armés ont un impact sur l'ambiance générale. Il n'y a aucun signe de tournant positif."

Les incitations pour les véhicules électriques faussent les chiffres

Le faible nombre d'immatriculations de véhicules électriques amène EY à souligner que plus de véhicules électriques ont été immatriculés en août 2024 qu'on ne l'aurait normalement attendu. Cette augmentation des immatriculations était due aux achats de dernière minute par des clients commerciaux, qui ont profité de la subvention de l'entreprise avant qu'elle n'expire le 1er septembre 2024. Selon la KBA, 13,7 % des nouvelles voitures immatriculées en août 2025 étaient des véhicules électriques purs - EY décrit cela comme la "nouvelle norme". Entre janvier et août 2024, la part des véhicules électriques dans toutes les nouvelles immatriculations était de 18,6 %.

La production de voitures en Allemagne a augmenté en août par rapport à l'année précédente, avec 313 700 voitures particulières produites - une augmentation de 24 % par rapport à août 2024. Cependant, la production globale reste inférieure aux niveaux d'avant-pandémie, avec environ 2,7 millions de voitures produites en Allemagne entre janvier et août - 2 % de moins qu'à la même période de l'année précédente. "Par rapport à 2019, la production est encore 14 % inférieure après huit mois de l'année en cours", a noté

