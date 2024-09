Les Vendredis du futur préconisent des rassemblements dans 110 localités allemandes.

Dans plusieurs villes allemandes, les gens descendent dans la rue le vendredi pour réclamer des initiatives plus fortes en faveur du climat. Le collectif Fridays for Future a organisé des événements dans environ 110 endroits, avec des manifestations prévues dans chaque land, y compris des villes comme Cologne, Hambourg, Munich, Francfort et Leipzig, ainsi que des régions moins urbaines. À Berlin, les manifestants se rassembleront devant la Chancellerie.

Ce groupe critique divers aspects de la réforme de la loi sur la protection du climat promue par la coalition du trafic d'éclairage, affirmant qu'elle a dilué la législation originale. De plus, Fridays for Future met en garde contre les forces d'extrême droite qui sabotent intentionnellement les mesures de protection du climat. Ils encouragent tout le monde à lutter contre ces efforts.

Les manifestants pour le climat réclament la suppression du charbon d'ici 2030 au lieu de 2038 et une dépendance totale aux sources d'énergie renouvelable d'ici 2035. Ce "proteste climatique" reçoit le soutien de nombreuses organisations non gouvernementales et associations, telles que Greenpeace, Campact, Brot Für Alle et Misereor.

