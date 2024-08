- Les vélos urbains gagnent à nouveau en popularité.

Après une baisse significative l'an dernier et au cours des premiers mois de cette année, les vélos rouges du système de location de vélos "Stadtrad" de Hambourg retrouvent leur popularité. D'après l'autorité de la circulation, entre janvier et juillet, 763 500 trajets ont été enregistrés, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de l'année dernière. L'acquisition de nouveaux clients s'est également développée positivement, avec 23 400 nouveaux utilisateurs qui se sont inscrits au système Stadtrad exploité par Deutsche Bahn Connect au cours des six premiers mois de l'année.

L'année dernière et les premiers mois de cette année ont présenté un tableau différent. En 2023, Deutsche Bahn a enregistré une baisse d'environ 11 % des trajets Stadtrad par rapport à 2022, soit environ 1,6 million de locations. De janvier à la fin avril de cette année, la baisse était d'environ 4,8 % par rapport à l'année précédente. Les habitants de Hambourg peuvent louer des vélos de ville depuis 2009. Les visiteurs d'autres villes qui sont enregistrés avec un système de location DB peuvent également louer les vélos de ville.

L'autorité de la circulation voit maintenant un renversement de tendance, avec une augmentation des trajets en moyenne de 12 % de mars à juillet. "Le mois de juillet 2024 a établi un nouveau record avec une augmentation de 32 % par rapport au même mois de l'année dernière", a expliqué l'autorité. Elle attribue la tendance positive à l'offensive de modernisation et de numérisation lancée au printemps.

L'autorité : le système de verrouillage numérique simplifie considérablement la location

Avec l'introduction d'un nouveau système de verrouillage numérique, la location des vélos rouges est devenue encore plus facile : les vélos peuvent être loués via l'application en quelques secondes seulement. La flotte est également modernisée selon le planning, avec 2 582 vélos déjà mis à jour. Depuis que les nouveaux vélos n'exigent plus de installations de stationnement fixes, le besoin d'infrastructure complexe pour le fonctionnement stationnaire est éliminé, ce qui facilite l'installation de nouveaux emplacements.

Stadtrad dispose actuellement d'environ 3 700 vélos et d'environ 50 e-vélos de livraison disponibles à la location dans plus de 310 stations. Depuis 2019, les locations de trottinettes électriques concurrencent les vélos de ville, les trottinettes électriques étant beaucoup plus populaires. Selon les chiffres du Sénat, les prestataires Bolt, Lime, Tier et Voi ont enregistré environ 11,3 millions de trajets l'an dernier, soit environ sept fois plus que Stadtrad. Le nombre de trottinettes électriques proposées oscillait entre 17 000 et 20 000.

