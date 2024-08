Les vélos électriques dépassent leurs homologues non motorisés en termes de popularité et de ventes.

"Lisses, fluides, sécurisés" : Les VTT à assistance électrique gagnent en popularité, voire explosent dans certains domaines. En raison de leur utilisation fréquente dans des environnements où leurs fonctionnalités ne sont pas pleinement exploitées, un expert les compare à des voitures. Alors, si vous envisagez d'acheter un VTT avec un moteur électrique, quels facteurs devriez-vous prendre en compte ?

Selon André Schmidt du magazine "Mountainbike", la plupart des gens préfèrent désormais les VTT avec assistance pédestre. "Les VTT électriques modernes ont surpassé leurs homologues non motorisés", déclare Schmidt.

De nombreux individus utilisent les VTT électriques non pas dans leur terrain d'utilisation prévu, mais en milieu urbain, selon l'expert, qui les compare aux SUV en ville : "C'est un peu comme les SUV en ville. Les VTT électriques ont fière allure, offrent confort et sécurité."

D'après l'estimation de Schmidt, environ 80 % des VTT vendus en Allemagne aujourd'hui sont équipés d'un moteur électrique. Les données de l'industrie de l'association du cycle indiquent même un chiffre plus élevé : en 2023, environ 820 000 VTT électriques ont été vendus, contre seulement environ 95 000 VTT conventionnels. Un ratio de 9:1.

Considérations d'achat

Selon Schmidt, il existe des VTT électriques durables avec suspension avant seulement,Starting at 2000 euros, while quality E-Fullies, aka fully suspended E-Mountain bikes, cost around 4000 euros.

The frame, motor, but especially the brakes, wheels, and suspension components must be of good quality if you plan to ride in both urban and off-road environments, asserts Schmidt. "Things that enhance safety and stability," he points out. Affordable gears also perform well.

Motors come in two categories: Fullpower and Light. Fullpower models are equipped with motors delivering 85 to 90 Newton meters of assistance to the chain and can "push quite hard," according to Schmidt. However, they are heavier. Lighter E-MTBs use smaller motors, often providing 50 to 55 Newton meters. "Which is more than sufficient for many mountain bikers," states the expert. Their benefit: The weight of the wheels can be reduced to below 20 kilograms in some instances.

In light of the expert's comparison, the frequent use of E-Mountain bikes in urban areas makes them function similarly to motor vehicles in terms of comfort and security. Considering the high demand, it's worth noting that over 80% of mountain bikes sold in Germany today have electric motors, with industry data indicating an even higher figure for E-MTB sales in 2023.

