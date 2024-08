- Les véhicules impliqués dans un accident frontale direct entraînent deux blessés graves.

Deux individus, un homme et une femme, ont subi des blessures graves dans une violente collision frontale de deux voitures à Eberdingen (district de Ludwigsburg). Tous deux se rendaient au travail pendant les heures de pointe sur la route 1136 entre Hochdorf et l'autoroute fédérale 10, près de Pulverdingen. Leurs véhicules se sont violemment percutés pour des raisons inconnues. L'homme de 53 ans et la femme de 51 ans ont été coincés dans leurs véhicules et transportés à l'hôpital avec des traumatismes graves. La route 1136 a été momentanément fermée pour expertise technique.

L'accident s'est produit dans le district de Ludwigsburg, plus précisément sur la route 1136. Le lieu de l'accident se situait entre Hochdorf et l'autoroute fédérale 10, près de Pulverdingen.

Lire aussi: