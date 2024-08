- Les véhicules de transport de Hambourg collectent des données sur le nombre de passagers.

Augmentation de l'utilisation des transports en commun à Hambourg Il y a eu une augmentation notable des personnes utilisant les transports en commun à Hambourg. Cette tendance, notamment sur les bus exploités par Hochbahn et VHH, a connu une forte hausse, selon les informations de l'autorité des transports de la ville.

"Cette année 2023 a battu un record pour les passagers de bus à Hambourg", a déclaré Dennis Kraemer, représentant l'autorité, à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. "Jamais autant de personnes n'ont opté pour les voyages en bus dans le réseau HVV."

Plus de 320 millions de passagers

L'an dernier, un total de 321 millions de passagers ont été enregistrés. À titre de comparaison, en 2019, avant la COVID, le chiffre était d'environ 290 millions.

Cette tendance à la hausse n'est pas limitée aux bus. Les options de transport en commun telles que l'U-Bahn, l'S-Bahn et vhh.mobility ont également connu une augmentation, a ajouté Kraemer. En moyenne, plus de 2,7 millions de passagers ont été enregistrés les jours de semaine en mai et juin de cette année. En avril, le chiffre était proche de 2,8 millions, soit environ 200 000 de plus qu'en 2022.

"L'extension des services ces derniers temps, l'extension des connexions périphériques par bus, ainsi que l'extension des services de bus Xpress, ainsi que le billet HVV Germany attractif, ont tous contribué à l'augmentation de la demande pour les S-Bahn, Hochbahn et VHH", a déclaré Kraemer.

Plus de kilomètres parcourus pour les bus et les trains

Même lors de la modification du tableau des horaires 2023/2024, le nombre de passagers dans les bus et les trains a augmenté d'environ 450 000 pour atteindre une moyenne de 2,7 millions par jour ouvrable. L'U-Bahn a connu une augmentation de 120 000, l'S-Bahn de 79 000 et les bus de 247 000 passagers.

Kraemer a également déclaré que les bus et les trains ont parcouru plus de kilomètres cette année que l'an dernier. Par exemple, l'U-Bahn a parcouru environ 20 000 kilomètres de plus lors de la première moitié de 2024 par rapport à la première moitié de 2023, l'S-Bahn environ 100 000 kilomètres de plus et les bus plus de 700 000 kilomètres de plus.

Lire aussi: